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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz... SULAR ISINIYOR!

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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz... SULAR ISINIYOR!
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Deniz Çakır ve Sanem Çelik’in yer aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' 31 Ekim Salı günü 20.00’da 78. bölümüyle ATV'de izleyicisiyle buluşacak.

78.Bölüm:

Hızır Çakırbeyli’nin düşmanları hem içeriden hem dışarıdan saldırıya geçmişlerdir. Bir yanda aileyi içeriden bitirmeyi amaçlayan Ekrem, diğer yanda tehditleriyle korku salmaya çalışan gözü kara Mürsel…

Tehlikenin nereden geleceği belli olmayan bu zamanlarda Hızır’ın sevdiklerini korumak adına herkesten bir adım önde olması gerekmektedir. Bunun için O’na oyun kuranların zaaflarının peşine düşecektir. 

Kendini bir yalana kaptırıp tüm ailenin yüzünü yere eğen Hızır Ali’nin zaafı Ceylan’ın resmen devletten uzaklaştırılmasına yol açmıştır.

Ailenin başına gelebilecek olası felaketlerin önlenmesi için herkes elini taşın altına koymaya hazırdır.

Şahsi meselelerin ticaretini etkilemesine izin vermeyecek olan Ünal Kaplan’a göre ise bir cenaze daha görmeden bir düğün olması gerekmektedir. 

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