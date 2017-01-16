Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz... YAYINI TEHLİKEDE Mİ?

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

İlk bölümünden itibaren pek çok sahnesiyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni yılla birlikte iki haftadır yayınlanmıyor!

Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır'ın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hakkında ilginç iddialar ortaya atıldı...

Yeni yıla girdiğimizden bu yana Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü ekranlara gelmedi.

Sevenleri diziyle ilgili gelişmeleri yakından takip ederken dizinin oyuncuları da geride bıraktığımız günlerde sosyal medya hesaplarından yeni bölümlerin geleceğiyle ilgili müjdeyi vermişlerdi.

Ancak yeni bir hafta gelmesine rağmen 54. bölüm fragmanının yayınlanmaması dizinin seyircilerini tedirgin etti. Konuyla ilgili taraflardan bir ses çıkmazken, magazin kulislerinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 54. bölümüyle ilgili ortaya atılan iddialar son derece şaşırtıcı.

DİZİ YENİ BİR KANALA GEÇEBİLİR



Dizilerini üç haftadır izleyemeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz takipçileri, magazin kulislerinde dolaşan iddialar doğruysa bir süre daha dizilerini izleme fırsatı bulamayacak. Dizinin iki veya üç hafta daha yayınlanmayacağı bunun sebebinin ise yapımcı ile kanalın anlaşmaya varamamış olması gösteriliyor.