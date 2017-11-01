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Esra Erol... NARKOTİK OPERASYONUNA KATILDI!

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Esra Erol... NARKOTİK OPERASYONUNA KATILDI!
Esra Erol, kadın polislerle birlikte bir hafta geçirdi. Beraber operasyona katıldı.

Esra Erol’un katıldığı kadın polislerin ön safta olduğu Defne projesi kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yaşananlar bugün ATV ekranlarında yayınlandı.

Esra Erol’un katıldığı operasyonda İstanbul Tarlabaşı Mevkiinde silah sesleri altında, oldukça sıcak saatler yaşandı.

SORUMLULUKLARI BÜYÜK!

Onlar hem anne, hem eş, hem de polis…

İşte buna dikkat çekmek isteyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü “Defne” adında bir proje başlattı. Amaç kadın polislerle ilgili farkındalığı arttırmak.

İYİ Kİ VARLAR

“Ben bir kadınım, bir anneyim, ben yalnızca bir günümü onlarla geçirmedim, çünkü ben bir polis çocuğuyum. “ diyen Esra Erol, “ama belki de ilk kez onların mesleğini sahada çalışma alanlarında tüm zorluklarıyla yaşadım, tanıklık ettim. İyi ki varlar, iyi ki sokaktalar” diyerek sözlerini tamamladı. 

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