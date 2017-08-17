Esra Erol... ÜNLÜ SUNUCUDAN FLAŞ KARAR!..

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) izdivaç programlarıyla ardı ardına toplantılar yapması ve programların yayından kalkmasının ardından gözler Esra Erol'un atv'de sunduğu programa dönmüştü.

'Esra Erol'da' ekibinin duyurduğuna göre, programın önümüzdeki dönemin akıbeti belli oldu...

ATV ekranlarında Esra Erol’un sunduğu izdivaç programı devam kararı aldığını yeni sezonda kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

Ekibin Instagram hesaplarından video paylaşarak İzdivaç programının yakında başlayacağını duyurdu. Böylece, evlilik programının kaldırılmayacağı da anlaşıldı.

RTÜK, geçtiğimiz günlerde uzun dönemdir tartışılan evlilik ve izdivaç programlarıyla ilgili tek tek kanallarla görüştü. Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeni bir düzenlemeye tabi tutulan programların çocukların televizyon izlediği saatlerde yayınlanamayacağına dair kural getirilmişti.