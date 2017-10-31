Esra Erol'da... BENİ PAVYONA SATTI!

Yeni formatıyla herkesin yüreğine dokunan Esra Erol umut ışığı olmaya devam ediyor.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına herkesin sosyal medyadan yakından tanıdığı İlayda bebek ve annesi konuk oldu.

İlayda’nın annesi “sayenizde kızım sağlığına kavuşuyor ve kızım bana ilk defa anne dedi” diyerek stüdyoyu gözyaşlarına boğdu.

Ceren’in en büyük hayali gerçekleşti.

Geçtiğimiz günlerde Esra Erol ile tanışıp en büyük hayalini gerçekleştiren ve kötü hastalıkla mücadele eden 6 yaşında ki Ceren, bugün canlı yayına bağlanıp, Esra Erol ile tanıştıktan sonra yemek yediğini ve konuştuğunu açıkladı.

“Yemeğini yiyeceksin, su içeceksin, iyileşeceksin ve stüdyoya geleceksin. Burada beraber vakit geçireceğiz” diyen Esra Erol, tedavi gören Ceren için de destek olacağını açıkladı.

Esra Erol’da bugün öyle bir olay yaşandı ki…

Hafta içi farklı konu ve konuklarla Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Esra Erol’da programında günlerdir biyolojik ailesini arayan Reşit konuşuluyor.

Bugün ise Reşit gibi evlatlık verilen Ayşe Hanımın yaşadığı travma güne damgasını vurdu.

Geçmiş yıllarda biriyle tanıştığını ve tanıştığında kalbinin kıpır kıpır attığını dile getiren Ayşe Hanım, “sevdiğim adamı ailemle tanıştırdım. Ailem hiçbir zaman onu istemedi. Her konuda ılımlı olan annem bu konuda benimle hep ters düştü. Nikâhıma 1 hafta kala ise acı gerçeği öğrendim. Nereden bilebilirdim ki evleneceğim kişinin öz ağabeyim olduğunu! Günlerce evden dışarı çıkmadım, öz annem kapılarda yattı. Çok zor günler geçirdim ama şimdi evlendim bir çocuğum oldu ve en büyük destekçim eşim” dedi ve stüdyoda ki herkes buz kesti.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programına katılan baba Yılmaz Bey 120 gündür kayıp olan kızı ile Esra Erol’da kavuştu. Yasemin neden evden kaçmak zorunda kaldığını ve başına gelen her şeyi bugün canlı yayında Esra Erol’a anlattı.

Beni pavyona sattı!

Kendisini Selçuk Özdemir adıyla birinin tehdit ettiğini ve yanına gitmediği takdirde ailesine zarar vereceğini söyleyen Yasemin, “yanına gitmek zorunda kaldım” dedi.

Yasemin “ Selçuk Özdemir, benden sürekli para istiyordu, çok defa kredi çektim. Parayı bankadan çıktığımızda benden alıyordu. Beni kandırdı. Paralar tükenince beni pavyona sattı. Şimdiki eşim Murat pavyonda garsonluk yapıyordu. Beni anladı ve senin ait olduğun yer burası değil, biz evlenelim dedi ve evlendik. Bizi Allah birbirimizin karşısına çıkardı. O olmasaydı ben burada olamazdım.” Diyen Yasemin C. gözyaşlarına hakim olamadı.