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Esra Erol'da... BÜYÜK AŞK BİTTİ!

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Esra Erol'da... BÜYÜK AŞK BİTTİ!
Esra Erol'da aşk yaşayan Esra ve Bahtiyar’ın büyük aşkı bitti.

Her gün saat 16.30'da ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında bugün gözyaşı hakimdi.

Esra Erol'da programında tanışan gelin adayı Esra ve damat adayı Bahtiyar herkesleri kıskandıracak bir aşk yaşıyordu, ancak çiçeği burnunda çifte nazar değdi. 

Esra'nın gözyaşlarına rağmen damat adayı Bahtiyar sevdiği kadını gururu için affetmedi.

Bütün bu yaşananlardan sonra gelin adayı Esra ise bahtiyarın yolu açık olsun diyerek yüzüğünü fırlattı.

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