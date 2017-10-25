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Esra Erol’da...OĞLUNUN İKİZİNİ ARAYAN ANNE EVLADINI BULABİLECEK Mİ?

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Esra Erol’da...OĞLUNUN İKİZİNİ ARAYAN ANNE EVLADINI BULABİLECEK Mİ?
Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında bugün duygu dolu anlar yaşandı.


Gülşen hanım 24 senedir görmediği oğlu Akgün’ün ikizine bugün bir adım daha yaklaştı. Yıllardır oğlunu her yerde arayan Gülşen hanımın oğlu Akgün’ün ikizi olduğu iddia edilen Murat bey bugün Esra Erol’da programına konuk oldu. 

MURAT BEYİN HAYAT HİKAYESİ ESRA EROL’ U VE İZLEYENLERİ DUYGULANDIRDI.

Genç yaşta annesinin hasta olduğunu ve hiç bir zaman annesinin dizinin dibinden ayrılmayan Murat bey kardeşleri ile problemleri olduğunu,  ailesinin hep kendisine üvey evlat gibi davrandığını ve kardeşleri ile ailesinin kendisine hiç benzemediğini dile getirdi. 

Hayat hikayesini anlatan Murat “Ben annemden eminim kardeşlerimin hepsi beni dışladı. Hiçbir zaman kimseye itaat eden bir insan olmadım. Annem hastayken bile kardeşlerim hiçbir zaman annemin yanında olmadı. Kardeş ve aile sevgisine çok hasretim” dedi. 

Bu yaşanan gelişmelerin ardından herkesin aklına aynı soru geldi.

Murat Gülşen hanımın oğlu mu?

Murat “ Gülşen hanımı suçlamıyorum, hiç kimsenin suçu yok. Oğlu çıksam da çıkmasam da tabi ki görüşür ve konuşurum. Ama kimse Gülşen hanımı annemin yerine koymamı beklemesin benden” dedi.

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Esra Erol’un evlatlık olmadığını söylüyorsun ama evlatlıkmışsın gibi davranıyorsun. Babandan da mı DNA testi istiyorsun diye sorusuna karşılık, iki taraftan da istiyorum cevabı gelince stüdyo buz kesti. 

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