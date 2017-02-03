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Esra Erol'la İzdivaç... YATAK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKAN SEVGİ, YUVASINI KURTARABİLECEK Mİ?..

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Esra Erol'la İzdivaç... YATAK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKAN SEVGİ, YUVASINI KURTARABİLECEK Mİ?..
Damat adayı Birkan ile yatak görüntüleri ortaya çıkan Sevgi ve yıldırım nikahıyla evlendiği Çağrı, Esra Erol'un programında birbirlerine girdi.

ATV ekranlarında yayınlanan izdivaç programının dün yayınlanan bölümüne daha önce damat adayı Birkan ile yatak görüntüleri ortaya çıkan Sevgi ve yıldırım nikahıyla evlendiği Çağrı'nın tartışmaları damga vurdu.

"GEÇMİŞİNE REST ÇEKTİM AMA..."

Çağrı, geçmişine rest çekerek Sevgi'yle evlendiğini ancak şuan anlaşamadıklarını dile getirerek hatanın kendisinde olduğunu dile getirdi.


SEVGİ STÜDYOYU TERK ETTİ

Sevgi ise 15 gündür ayrı yaşadıklarını ve moralinin oldukça bozuk olduğunu açıkladı. İkili arasındaki tartışma büyüyünce Sevgi ağlayarak stüdyoyu terk etti.

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