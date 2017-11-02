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Esra Sönmezer... EKİM SONUNDA DENİZ SEFASI!..

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Esra Sönmezer... EKİM SONUNDA DENİZ SEFASI!..
Başarılı oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, kış başlarken deniz sefası yaptı

Yaz aylarının başlamasıyla soluğu setlerde alan Esra Sönmezer yaz sezonundaki 5. Filmi “Karımı Gördünüz mü” çekimleri Antalya, Manavgat’ta yapılınca fırsatı kaçırmadı.

Havanın güzel olmasını fırsat bilen Esra Sönmezer, çekim aralarında boşalan Antalya sahillerinde Ekim ayı olmasına rağmen denize girdi güneşlendi.

Antalya’nın keyfini çıkardığını ifade eden Sönmezer “Yoğun çalışmayla bir yaz geçirdim, bereketi oldu. Tatil özlemimi yazlık yerlerde çektiğimiz filmlerle bir nebzede olsa giderdim.

Ekim ayında sessiz Antalya sahilini güzel denizini görünce dayanamadım, deniz soğumasına karşın güzeldi” dedi.

Yazdan kalma bir günü fırsat bilen Esra Sönmezer, kış sezonunda kendi hazırlayıp sunduğu bir programla ekranlarda olmayı istediğini de sözlerine ekledi.

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