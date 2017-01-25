Esra Sönmezer... MUSTAFA ERDOĞAN 3 YILDIR BANA YAZIYOR!

1ANTV de “Bir De Bizden Dinleyin” magazin programında Esra Sönmezer canlı yayında Gülben Ergen’in eski eşi Mustafa Erdoğan’ın kendisine sürekli mesaj gönderdiğini belirterek

Cem Aydınlı’nın moderatörlüğünü üstlendiği 1AN TV´deki ´Bir de Bizden Dinleyin´ programında magazin yorumculuğu yapan Esra Sönmezer Mustafa Erdoğan´ın yaklaşık 3 seneden beri kendisine mesajlar attığını ve bu durumun kendisinde sıkıntı yarattığını belirtti.

Programda Mustafa Erdoğan´ın eski eşi Gülben Ergen´le tekrardan bir araya gelebileceğinin konuşulması üzerine Esra Sönmezer, bunun pek mümkün olmadığını söyleyerek Mustafa Erdoğan´la ilgili şok itiraflarda bulundu. Sönmezer, "Kendisinin bana ısrarla attığı mesajlar var. Cevap vermiyorum ama artık yeter" dedikten sonra kendisine gelen mesajlardan birini canlı yayında okudu.

Esra Sönmezer, mesajda Mustafa Erdoğan´ın "Cevap vermek nezakettir. Bu ne kabalık. Senin gibi zarif bir kıza yakışmıyor. İlk ve sonsuz buluşalım" yazdığını söyledi. Sönmezer; “Mustafa Erdoğan benim sadece arkadaşım olabilir, Gülben Ergen ile evleneceklerse Allah mutlu etsin. Fakat evlenmek isteyen biri bu tür mesajlar atmaz, insanların peşine düşmez. Ona ilgi duymuyorum. Bana ilgi duyabilir ya da hisleri vardır ama, bu beni ilgilendirmiyor” dedi.

Mustafa Erdoğan ile ilk kez sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ifade eden Esra Sönmezer, "Beni Facebook üzerinden arkadaş listesine ekledi. Daha sonra yazmaya başladı ve numarasını gönderdi. Yüz yüze konuştuk, lakin elektrik alamadım. Bunu da bildiği halde ısrar etmeye devam ediyor. Kendisi gündem olmayı ve magazin sayfalarında boy göstermeyi seven biri. Ben magazinde olmayı çok seven bir insan değilim. Daha çok işimle ve başarılarımla gündem yaratmayı seviyorum” dedi.