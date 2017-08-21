EVLİLİK PROGRAMLARININ AKİBETİ BELLİ OLDU!

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, televizyonlardaki evlilik programları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yaz döneminde bütün yayıncılarla görüştüklerini belirten Murat Ellialtı, 'Özellikle evlilik programı yayınlayan kanallardaki yayıncılarımızla görüştüğümüz kadarıyla bu dönem evlilik programları olmayacak' dedi.

Ellialtı, ayrıca 'Kendileri de bu tarz programlar yapmak istemediklerini, ekranda da bu tarz görüntülerin çirkin durduğunu belirttiler. Bu dönem farklı bir format olacaktır" ifadesini kullandı.

KHK ile kaldırılacağı konuşulan ancak net bir adım atılmayan evlilik programlarıyla ilgili RTÜK'ten son dakika açıklaması geldi. RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı artık evlilik programlarının olmayacağını ve başka bir formatta yayınlanacağını açıkladı.

Basın İlan Kurumu'nun düzenlediği toplantıda katılımcıların evlilik programları ile ilgili sorusu üzerine Murat Ellialtı, "Artık evlilik programları olmayacak. Yayıncı kuruluşlar ile görüştük yeni dönemde evlilik programı başka formatta yayınlanacak. Geçen dönem benzeri evlilik programları yapanlara çok ağır cezalar verilecek" dedi.