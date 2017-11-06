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Ezgi Mola... "MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ" İLE BEYAZ PERDE DE!..

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Ezgi Mola... "MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ" İLE BEYAZ PERDE DE!..
Ezgi Mola'nın ilk kez sosyal medya hesabından duyurduğu Maide Teyze adlı karakterinin sürprizi ortaya çıktı. Yaklaşık bir yıl önce hazırlıklarına başlanan film sinemaseverlerle buluşacak .

Yapımcılığını TAFF’ın üstlendiği, yönetmenliğini Caner Özyurtlu’nu yaptığı, öyküsü Ezgi Mola’ya ait, senaryosunu Serkan Altuniğne ve Çağdaş Dinç’in  kaleme aldığı 'Maide'nin Altın Günü' adlı sinema 8 Aralık’ta vizyona giriyor. 

Çekimleri İstanbul’da dört haftada tamamlanan başrolünde Ezgi Mola'nın yer aldığı filmin kadrosunda ayrıca Mesut Can Tomay, Hilmi Özçelik, Gülhan Tekin ve  Demet Gül’de rol alıyor.  

Maide'nin Altın Günü"nün kısaca hikayesi ise şöyle; Maide, titiz mi titiz, marifetli mi marifetli bir ev kadınıdır. Mahallenin en havalı altın günlerini yapmasıyla meşhurdur. Kısırları, börekleri, eğlencesi dillere destandır. Altın günlerinden birinde Maide'nin aile yadigarı gerdanlığı ç

alınır. Gerdanlığı bulmak için İstanbul dışından gelen ergen yeğeni Yağmur ile bir liste yaparlar. Güne gelen kadınların tek tek peşine düşecekleri bu macerada başlarına birbirinden komik olaylar gelecektir.

 

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