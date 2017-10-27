  • BIST 107.884
  • Altın 155,301
  • Dolar 3,7964
  • Euro 4,3963
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!
  • AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA ÜNLÜLERDEN DAVET!!!
  • DJ Flori Eva... İNSTAGRAM'IN YENİ FENOMENİ
  • Deniz Eke… TÜRKİYE BİKİNİ FİTNESS ŞAMPİYONU OLDU!
  • AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA ÜNLÜLERDEN DAVET!!!

Ezo Sunal... GİTAR ÇALDI; ÇOCUKLARLA ŞARKILAR SÖYLEDİ!..

»
Ezo Sunal... GİTAR ÇALDI; ÇOCUKLARLA ŞARKILAR SÖYLEDİ!..
Ezo Sunal, 54. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında düzenlenen Çocuk Bölümü’nde, çocuklarla bir araya geldi.

Ezo Sunal, 54. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin festival boyunca 6000 çocuğu sinemayla buluşturduğu ve bu yıl ilk defa düzenlenen “Çocuk Bölümü “ etkinlikleri kapsamında çocuklarla buluştu.

Yeni nesil sinemaseverlerle sohbet eden Sunal, her biriyle tek tek ilgilenip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Atölye çalışmalarında gitar çalan Ezo Sunal, çocuklarla birlikte ritim ve beden perküsyonu çalışmaları yaptı.

Atölyenin sonunda hep birlikte şarkı söyleyen Ezo Sunal ve çocuklar, keyifli dakikalar yaşadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sıla... 10. SANAT YILINI SAHNEDE KUTLADI!25 Ekim 2017 Çarşamba 12:45
  • Kenan Doğulu... CUMHURİYET BAYRAMI’NA ÖZEL YENİ KLİP!24 Ekim 2017 Salı 17:30
  • Sıla... 10. SANAT YILINI, SAHNEDE KUTLADI!..24 Ekim 2017 Salı 16:00
  • İnna... "RULETA" İLE REKORA KOŞUYOR!..24 Ekim 2017 Salı 13:30
  • Erol Evgin... İZMİR'DE MÜZİK RÜZGARI!..23 Ekim 2017 Pazartesi 16:15
  • Mehmet Erdem... ŞARKILARI BU KEZ KADIKÖY'DE HAYAT BULDU!..23 Ekim 2017 Pazartesi 13:00
  • Soner Arıca... KAMUFLAJ MODASINA O DA UYDU!..23 Ekim 2017 Pazartesi 12:30
  • Pamela... KADIKÖY'DE AKUSTİK KONSER!..23 Ekim 2017 Pazartesi 12:15
  • Sinan Akçıl... TOKAT' DA SEVGİ SELİ!..23 Ekim 2017 Pazartesi 12:00
  • Deniz Seki... "DÜĞÜN 5 KASIM'DA AMA..."22 Ekim 2017 Pazar 18:53
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti