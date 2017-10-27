Ezo Sunal... GİTAR ÇALDI; ÇOCUKLARLA ŞARKILAR SÖYLEDİ!..

Ezo Sunal, 54. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında düzenlenen Çocuk Bölümü’nde, çocuklarla bir araya geldi.

Ezo Sunal, 54. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin festival boyunca 6000 çocuğu sinemayla buluşturduğu ve bu yıl ilk defa düzenlenen “Çocuk Bölümü “ etkinlikleri kapsamında çocuklarla buluştu.

Yeni nesil sinemaseverlerle sohbet eden Sunal, her biriyle tek tek ilgilenip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Atölye çalışmalarında gitar çalan Ezo Sunal, çocuklarla birlikte ritim ve beden perküsyonu çalışmaları yaptı.

Atölyenin sonunda hep birlikte şarkı söyleyen Ezo Sunal ve çocuklar, keyifli dakikalar yaşadı.