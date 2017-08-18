Facebook... EN ÇOK KULLANILAN "EMOJİ" LERİNİ AÇIKLADI!..

Araştırmalarında oldukça başarılı olan, birçok insanın favori sosyal medya platformu Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, Dünya Emoji Günü için en çok kullanılan emoji’leri sıraladı.

İstatistiklere göre Facebook’ta her gün 60 milyon emoji gönderiliyor, Messenger’da ise bu rakam 5 milyarı buluyor!

Dünya Emoji Günü’nde pek çok büyük marka ve şirket, günü emoji dolu paylaşımlarla kutladı.

Facebook da aynı işe baş koydu ve bir haritada hangi ülkelerin en çok hangi emoji’leri kullandığı konusunda bizleri aydınlattı.

Her Ülkenin Emoji Zevki Bile Başka…

Birleşik Krallık’ta en çok kullanılan emoji, çok güldüğümüzü ifade ettiğimizde gülmekten gözlerinden yaş akan kahkaha emoji’si. ABD ve Endonezya’da yan yatarak gülen emoji en çok tercih edilirken, Almanya ve Tayland gülen suratı çok seviyor.

İspanya ve İtalya öpücük emoji’sini çok sık kullanıyor. Meksika ve Brezilya ise kalpli gözlere asla hayır diyemiyor. Avusturalya biraz utangaç diyebiliriz çünkü utangaç emoji’yi daha çok kullanıyor. Hindistan öpüşen emoji’lerde oldukça iddialı!

Emoji'ler artık markaların resmi hesaplarında, mesajlarımızda, kısacası hayatımızın tam içinde. Emoji’ler ruh halimizi yansıtmakta bir numara! Mesajlaşmalarda mimik yapamıyoruz, birbirimizi anlamıyoruz demeyin; emoji kullanın.