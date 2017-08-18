  • BIST 107.202
  • Altın 145,447
  • Dolar 3,5161
  • Euro 4,1312
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C
  • FUTBOLVAKTİ.COM YAYINDA!
  • Tülay Kumaşçı... GÖZDE KEDİCİKTEN ÜSTSÜZ YAZ POZU!
  • Playboy Güzeli Elif Çelik'in önlenemez yükselişi… ŞİMDİ DE İNGİLİZ GAZETESİ THE SUN’A KONU, GÜNEY AFRİKA PLAYBOY’A KAPAK OLDU!
  • FUTBOLVAKTİ.COM YAYINDA!
  • Tülay Kumaşçı... GÖZDE KEDİCİKTEN ÜSTSÜZ YAZ POZU!
  • Playboy Güzeli Elif Çelik'in önlenemez yükselişi… ŞİMDİ DE İNGİLİZ GAZETESİ THE SUN’A KONU, GÜNEY AFRİKA PLAYBOY’A KAPAK OLDU!

Facebook... EN ÇOK KULLANILAN "EMOJİ" LERİNİ AÇIKLADI!..

»
Facebook... EN ÇOK KULLANILAN "EMOJİ" LERİNİ AÇIKLADI!..
Araştırmalarında oldukça başarılı olan, birçok insanın favori sosyal medya platformu Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, Dünya Emoji Günü için en çok kullanılan emoji’leri sıraladı.

İstatistiklere göre Facebook’ta her gün 60 milyon emoji gönderiliyor, Messenger’da ise bu rakam 5 milyarı buluyor!

Dünya Emoji Günü’nde pek çok büyük marka ve şirket, günü emoji dolu paylaşımlarla kutladı.

Facebook da aynı işe baş koydu ve bir haritada hangi ülkelerin en çok hangi emoji’leri kullandığı konusunda bizleri aydınlattı.

Her Ülkenin Emoji Zevki Bile Başka…

Birleşik Krallık’ta en çok kullanılan emoji, çok güldüğümüzü ifade ettiğimizde gülmekten gözlerinden yaş akan kahkaha emoji’si. ABD ve Endonezya’da yan yatarak gülen emoji en çok tercih edilirken, Almanya ve Tayland gülen suratı çok seviyor.

İspanya ve İtalya öpücük emoji’sini çok sık kullanıyor. Meksika ve Brezilya ise kalpli gözlere asla hayır diyemiyor. Avusturalya biraz utangaç diyebiliriz çünkü utangaç emoji’yi daha çok kullanıyor. Hindistan öpüşen emoji’lerde oldukça iddialı!

Emoji'ler artık markaların resmi hesaplarında, mesajlarımızda, kısacası hayatımızın tam içinde. Emoji’ler ruh halimizi yansıtmakta bir numara! Mesajlaşmalarda mimik yapamıyoruz, birbirimizi anlamıyoruz demeyin; emoji kullanın.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İNTERNETTEN EN ÇOK NEYİ ARIYORUZ?..09 Ağustos 2017 Çarşamba 20:30
  • Facebook Messenger... YENİ REKLAM MODELLERİ!..07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:15
  • Facebook... KULLANICI SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ!..04 Ağustos 2017 Cuma 15:00
  • WhatsApp... ANDROID KULLANICILARINA YENİ ÖZELLİKLER!..04 Ağustos 2017 Cuma 12:30
  • Yosi Mirzahi... "ASLA BABA OLAMAM"!..03 Ağustos 2017 Perşembe 14:15
  • HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİ İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPIYOR!..31 Temmuz 2017 Pazartesi 18:00
  • Hayrettin... "VİDEO ÇEKERKEN YUMRUK YEDİM"!..27 Temmuz 2017 Perşembe 12:00
  • Uluslararası Sosyal Medya Derneği... "SOSYAL MEDYADA BEĞENİLMEME İNSANLARI MUTSUZ EDİYOR"!..26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:45
  • FUTBOLVAKTİ.COM YAYINDA!22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:36
  • Ayşe Erbulak... BİR CİNAYET ROMANI DAHA!20 Temmuz 2017 Perşembe 17:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti