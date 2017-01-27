  • BIST 83.827
  • Altın 147,502
  • Dolar 3,8625
  • Euro 4,1378
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -5 °C
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..

"Facebook"... "HİKAYELER" ÖZELLİĞİ GELİYOR!..

»
"Facebook"... "HİKAYELER" ÖZELLİĞİ GELİYOR!..
Snapchat'le başlayan 'hikaye' paylaşımı furyasına Instagram'dan sonra Facebook da dahil oluyor..

Snapchat'in popüler özelliğini ilk kez Ağustos ayında kullanmaya başlayan Instagram, bu özellikle tutunmayı başardı. Günlük 150 milyon aktif kullanıcıya ulaşan Instagram Hikayeleri şimdi de Facebook Hikayeleri olarak hizmete girecek.

TEST AŞAMASINDA

Facebook Hikayeleri henüz test aşamasında ve sadece İrlanda'da kullanılabiliyor. Hatta Facebook adına Mashable ile konuşan bir temsilci, uygulama özelliğinin uzun bir süredir bu ülkede denendiğini de belirtmiş.

İSMİ 'FACEBOOK HİKAYELERİ' OLACAK

Elbette Facebook halen özelliğin yatırım ve araştırma aşamasında. Özelliğe verilen isim de pek yaratıcı değil, Facebook Hikayeleri.

FARK OLARAK 1 DAKİKA VERİYOR

Facebook Hikayeleri isim olarak ve konsept olarak Snapchat Hikayeleri ile aynı olsa da, platformun belli avantajlarından yararlanmasını biliyor. Tıpkı Instagram gibi üst bölüme konuşlandırılacak özellik, farklı kare filtreleri sunarak 1 dakikalık hikayeler hazırlamanıza olanak sağlayacak.

MESSENGER'DAN AYRI BİR KULLANIM SUNACAK

Özellik aynı zamanda interaktif olacak. Sizin yüzünüzü tarayarak uygun AR modunu uygulayabilecek. Kullanıcılar bu hikayelere mesaj atabilecekler. Direct olarak belirlenen bu özellik, Facebook Messenger'dan tamamen ayrı bir kullanım sunacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nejat İşler... GÜMÜŞLÜK SPOR'LU GENÇ FUTBOLCULARA YENİ UMUT!..17 Ocak 2017 Salı 12:00
  • Bonjour... OCAK SAYISINA ÖZEL "RENKLERİMİZ SOLMASIN" TEMALI ÇİFT KAPAK!..13 Ocak 2017 Cuma 12:20
  • 2017 YILBAŞININ KESİN GALİBİ WHATSAPP!..11 Ocak 2017 Çarşamba 13:30
  • Ragıp Savaş... "ZAMANINDA BEN DE KÖTÜ İŞLER YAPTIM"!..11 Ocak 2017 Çarşamba 12:30
  • KADINLARIN SOSYAL AĞI KADINCA NAĞMELER AYDA 8 MİLYON KİŞİYE ULAŞIYOR10 Ocak 2017 Salı 19:39
  • ŞİKAYETİNİZ Mİ VAR?07 Ocak 2017 Cumartesi 19:45
  • Bonne Vie... OCAK SAYISI 180 SAYFA GÖZ KAMAŞTIRIYOR!07 Ocak 2017 Cumartesi 12:05
  • Quality of Magazine... YENİ YILIN İLK SAYISINDA SÜRPRİZ YENİLİKLER!04 Ocak 2017 Çarşamba 17:45
  • Doğa Rutkay... "BU YIL ANNE OLACAĞIM"!04 Ocak 2017 Çarşamba 12:30
  • Medya Takip Merkezi Açıkladı... 2016 YILININ MAGAZİN YILDIZLARI!..04 Ocak 2017 Çarşamba 12:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti