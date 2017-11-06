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Facebook... SAHTE HESAP SAYISINI AÇIKLADI!..

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Facebook... SAHTE HESAP SAYISINI AÇIKLADI!..
Facebook'taki hesapların yüzde kaçının sahte veya kopya hesap olduğunu açıklandı.

2 milyara yakın kullanıcısı ile sosyal medyanın en popüler platformu olan Facebook, sahte profiller ile ilgili resmi bir açıklama yaptı.

YÜZDE 13'Ü SAHTE

Sosyal medya devinden yapılan açıklamada platformda yer alan hesapların yüzde 13'ünün sahte veya kopya hesap olduğu bilgisinin altı çizildi.

250 MİLYONDAN FAZLA

Facebook sayı vermekten kaçınsa da bu açıklama platformda 250 milyondan fazla sahte veya kopya hesap olduğu anlamına geliyor.

Facebook, aynı açıklamada yeni bir algoritma ile kopyalanmış profillerin tespit edileceğinin altını çizdi.

Facebook‘un finans müdürü David Wehner, şirketin sahte profillere karşı taviz vermeyeceğini ve Facebook‘un bu tarz profillerden kurtarılacağını belirtti.

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