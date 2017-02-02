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Fahriye Evcen-Murat Yıldırım... "SONSUZ AŞK" LARI VİZYON İÇİN GÜN SAYIYOR!..

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Fahriye Evcen-Murat Yıldırım... "SONSUZ AŞK" LARI VİZYON İÇİN GÜN SAYIYOR!..
Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım’ın başrollerinde yer aldığı, büyük bir merakla beklenen “Sonsuz Aşk” filminin vizyon tarihi ve afişi belli oldu.

Çekimleri geçtiğimiz yaz aylarında İstanbul ve Cunda’da gerçekleşen “Sonsuz Aşk” filmi, vizyon için gün saymaya başladı.

24 Mart’ta seyirciyle buluşmaya hazırlanan, yılın en iddialı aşk filmi olmaya aday Sonsuz Aşk’ın afişi de belli oldu.

Yapımcılığını TAFF’ın, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın yaptığı, senaryosunu Deniz Akçay Katıksız’ın yazdığı “Sonsuz Aşk”’ın afişi ise “Daire Creative” tarafından hazırlandı. 

Birbirinden siyahla beyaz kadar farklı iki insanın ezber bozan aşk hikayesini konu alan Sonsuz Aşk, merakla beklenen afişiyle sosyal medyada beğeni topladı.

Filmde Fahriye Evcen; kardeşiyle kurduğu düzende, küçük mutluluklarla yaşamını renklendiren Zeynep karakterini canlandırırken, Murat Yıldırım ise işine bağlı, genç yaşta profesör olan cerrah Can karakteriyle izleyicisiyle buluşacak.

İlk bakışta hiçbir ortak noktaları yokmuş gibi görünen, Can ve Zeynep beklenmedik bir şekilde birbirlerinin hayatlarına dahil olduklarında, aşılması zor engelleri de beraberinde getiren sonsuz bir aşkın içine düşerler.

24 Mart’ta izleyiciyle buluşacak olan “Sonsuz Aşk” ın kadrosunda Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım’ın yanı sıra; Fatih Al, Filiz Ahmet, Zeynep Özder, Nazlı Pınar Kaya ve Didem İnselel, Ege Aydan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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