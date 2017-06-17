Faruk K... İLE "HEP BERABER"!

Faruk K’ nın yeni single çalışması ‘Hep Beraber’ yaz aylarına renkli bir giriş yapıyor...

Bestesi Sinan Yıldız ve Murat Güneş’e , sözleri Murat Güneş’e ait olan şarkı İskender Paydaş‘ın güçlü aranjesiyle yazın hit şarkılarından biri olmaya hazır.

Orijinal haliyle müzikseverlerin karşısına çıkacak olan Hep Beraber’in eğlenceli sözlerini bir de Dj İlkan Günüç’ün remix versiyonuyla duyacaksınız.

Hep Beraber, Dünya merkezi olan New York’ta 30 kişilik ekip tarafından büyük titizlik ve eğlenceli görsel efektleriyle kliplendirildi. Şehrin hayal semtlerinden oluşan görüntüler ile Manhattan, Brooklyn Bridge, Harlem ve Time Square meydanının büyüsünde özel izinle çekilen video klibin yönetmen koltuğunda Serdar Ener oturuyor.

Albüm kapak tasarımı, Cartoon İllüstrasyon olarak Melih Ahmet Özkok tarafından hazırlandı.

Şarkıya pop müziğinin güçlü yorumcusu Zeynep Dizdar vokali ile büyük enerji kattı.

Şarkı DMC (Dogan Müzik Yapım) tarafından tüm digital platformlarda yayınlandı..

HEP BERABER

Söz: Murat GÜNEŞ

Müzik: Murat GÜNEŞ & Sinan YILDIZ

Düzenleme: İskender PAYDAŞ

Remix: İlkan GÜNÜÇ

Yönetmen: Serdar ENER