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Fashion Week Istanbul… KATILIMCILAR BELLİ OLDU!

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Fashion Week Istanbul… KATILIMCILAR BELLİ OLDU!
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul İlkbahar/Yaz 2018 sezonu 12-15 Eylül 2017 tarihleri arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşecek.

Moda dünyasının tüm önemli aktörleri tarafından heyecanla beklenen etkinlik, aynı zamanda Mercedes-Benz isim sponsorluğunda gerçekleşen 10. sezon olma özelliğini taşıyor.  

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, onuncu sezonunda sadece Türkiye’nin değil, bölgenin de en büyük uluslararası moda etkinliği olma özelliğini sürdürecek. Uluslararası moda takvimi doğrultusunda her sene iki kere düzenlenen etkinlik, marka ve tasarımcılara gerek koleksiyon sunumları, gerekse Türk ve uluslararası satın alma sorumlularına hitap eden satış etkinlikleri ile 360 derecelik bir platform sağlıyor ve Türkiye'de tasarımın ve hazır giyimin global ölçekte konumlandırılmasına katkıda bulunuyor.  

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında koleksiyonlarını sergileyecek olan marka ve tasarımcılar arasında AGA, ARZU KAPROL, ATIL KUTOĞLU, BASHAQUES', CİGDEM AKIN, DB BERDAN, DICE KAYEK, EMRE ERDEMOĞLU, GIOVANE GENTILE, MEHMET KORKMAZ, MEHTAP ELAİDİ, MERT ERKAN, MİİN BY KADİR KILIÇ, MURAT AYTULUM, NAZ BY RUFAT ISMAYIL, NEW GEN, ÖZGÜR MASUR, ÖZLEM SÜER, RASHID BY RAŞİT BAĞZIBAĞLI, ŞİYAR AKBOĞA, SUDIETUZ, ÜMİT KUTLUK ve ZEYNEP TOSUN yer alıyor.  

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, Mercedes-Benz’in isim sponsorluğu, resmi sponsorlar M.A.C Cosmetics, Yapı Kredi, Zorlu Center, Zorlu Performans Sanatları Merkezi ile tedarikçi sponsorlar Arçelik, Magnum, Red Bull ve ZUBİZU'nun katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. 

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) tarafından desteklenmektedir.

 

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