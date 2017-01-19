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Fatih Terim - Rasim Ozan Kütahyalı... DAVA SONUÇLANDI!

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Fatih Terim - Rasim Ozan Kütahyalı... DAVA SONUÇLANDI!
Fatih Terim, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’ya açtığı 20 Bin TL’lik tazminat davasını kazandı. Mahkeme, Kütahyalı’nın Terim’e toplamda 10 Bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın Beyaz TV’deki bir programda Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim ile eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal arasındaki telefon mesajlaşmalarını yayınlamıştı.
 

Bunun üzerine Fatih Terim Beyaz Tv ile Rasim Ozan Kütahyalı’ya 20 Bin TL’lik tazminat davası açmıştı. 2013 yılında açılan davanın karar duruşması bugün İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapıldı. Tarafların katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulundu.

10 BİN TL TAZMİNAT

Kararını açıklayan mahkeme, Kütahyalı’nın sosyal paylaşım hesabından paylaştığı yazılar ve ifadeleri için Fatih Terim’e 5 Bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, Kütahyalı’nın Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol isimli programda söylediği sözler için de, 5 Bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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