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Fatih Ürek... KARLAR ARASINDA SICAK GECE!

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Fatih Ürek... KARLAR ARASINDA SICAK GECE!
Hem romantik hem de coşkulu şarkılar söyleyen Fatih Ürek, şarkı aralarında Bilyoner Winterfest misafirlerine yaptığı espri ve şakalarla dikkat çekti.

Bilyoner Winterfest, Grand Yazıcı Arena’da sahne alan Türk fantezi ve pop müzik sanatçısı Fatih Ürek, dans şovları, göz alıcı kostümleri ve şarkıları ile gençleri eğlenceye doyurdu!

1996’dan bu yana Türkiye’nin en iyi gençlik festivali, kayak tutkunlarının vazgeçilmezi,  Winterfest, bu sene Bilyoner’in ana sponsorluğunda start aldı.

Her sene olduğu gibi yine her anı heyecan, adrenalin ve hareket dolu düzenlenen Bilyoner Winterfest, birbirinden önemli sanatçılar ile hafızalarda unutulmaz, eğlencesi bol anlara imza atacağı gecelerin sinyallerini de Kerimcan Durmaz ve Demet Akalın’ın eşsiz performansları ile verdi.

3 Şubat Cuma gecesi festivalde sahne alan Fatih Ürek, Bilyoner Winterfest’te sabahın ilk saatlerine kadar renkli dans şovları ve şarkılarıyla festival katılımcılarını kendine hayran bıraktı… Hem romantik hem de coşkulu şarkılar söyleyen Fatih Ürek,  şarkı aralarında Bilyoner Winterfest misafirlerine yaptığı espri ve şakalarla dikkat çekti.

Bilyoner Winterfest’e enerjisi ile renk katan Fatih Ürek, sahnesinde muhteşem ikili Eypio & Burak King, "Muhtemelen Aşk" şarkısı ile gönüllere taht kuran 27 Grubu üyesi Okan Sarlı ve Pascal Nouma gibi ünlü isimleri ağırladı!

1 - 5 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen ilk etabıyla Bilyoner Winterfest, gençlere kış mevsiminin tüm keyfini yaşatırken, müzikseverlerin de hem kulağına, hem de gözüne hitap eden benzersiz performanslara ev sahipliği yapacak. 4 Şubat Cumartesi gecesi gençlerin heyecanla beklediği Ece Seçkin ve Ozan Doğulu sergileyecekleri performansla Bilyoner Winterfest ilk haftasının kapanışına imza atacaklar! 

Sanatçılar:

  • 1-5-12 Şubat / Kerimcan Durmaz
  • 1-5-12 Şubat / Pascal Nouma
  • 2 Şubat / Demet Akalın,
  • 3 - 6 Şubat / Fatih Ürek,
  • 3 – 14 Şubat / Burak King&Eypio,
  • 5 Şubat / DJ Ibril Cisse
  • 6 Şubat / Suat Ateşdağlı,
  • 7 Şubat / Selami Şahin,
  • 4 – 8 - 11 Şubat / Ece Seçkin – Ozan Doğulu,
  • 13 Şubat / Kenan Doğulu,
  • 15 Şubat / Ümit Besen & Pamela ,


 

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