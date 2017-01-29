Fatma Turgut... TEK BAŞINA YOLA DEVAM!

“fizy Kış Konserleri” ikinci gününde sahnesinde rock müziğin sevilen ismi Fatma Turgut’u ağırladı. İstanbul’un en renkli sahnesi MOI Sahne’de sevenleriyle buluşan Turgut, güçlü sesiyle kulakların pasını sildi.

Organizasyonunu Pera Event’in üstlendiği kış aylarının en uzun soluklu etkinliği “fizy Kış Konserleri” geçtiğimiz Cumartesi gecesi sahnesinde rock müziğin sevilen isimlerinden Fatma Turgut’u ağırladı.

Mall Of İstanbul MOI Sahne’de gerçekleşen konsere, İstanbullu müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konserine hit şarkı “Sen Ona Aşıksın” ile başlayan Fatma Turgut, şarkının ardından salonu hınca hınç dolduran sevenlerine seslendi.

İlk şarkılarda her zaman çok heyecanlı olduğunu söyleyen Fatma Turgut “Böyle konser yapmayalı uzun zaman oldu. Çok güzel görünüyorsunuz.” dedi.

NEFESİM YETTİĞİNCE ŞARKI SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİM!

Model grubundan ayrılmasıyla ilgili seyircilerden gelen soru üzerine ise “ Onlar başka bir yol seçti ve orada yaşamaya karar verdiler. Ben de burada, hayatımda en çok sevdiğim şey olan şarkı söylemeye nefesim yettiğince devam edeceğim. dedi.

Alkış yağmurunun ardından konserine devam eden Turgut, güçlü sesiyle dinleyicilere müzik ziyafeti yaşattı.

SAHNEDE SEVGİLİLERİ BARIŞTIRDI!

Konserin en ilgi çekici anlarından biri ise Fatma Turgut’un ayrı bir çifti barıştırdığı anlar oldu. Sahnede telefon ile dinleyicisinin kız arkadaşını arayan Turgut, seyircilerle birlikte “Değmesin Ellerimiz” adlı şarkıyı söyledi ve barışmalarını istedi.

Bu anlarda, salonda eğlenceli dakikalar yaşandı.