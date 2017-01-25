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Fedon Rıdvan’a çok fena çattı… SEN NEYİ SATTIĞININ FARKINDA MISIN?

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Fedon Rıdvan’a çok fena çattı… SEN NEYİ SATTIĞININ FARKINDA MISIN?
Çok koyu Fenerbahçeli olan; Atatürk'e ve Cumhuriyet'e bağlılığı ile bilinen Fedon, sosyal medya hesabından Rıdvan Dilmen'in başlattığı 'Evet' hareketine sert bir mesajla cevap verdi.

Fedon işte Facebook sayfasına aynen şunları yazdı;

"-Gökhan BJK’ya transfer oldu diye ben dahil tüm camia adamı aforoz ettik ,,,, Suçu bir profesyonel olarak ekonomik nedenlerden gittiiii,,,,,, Rıdvan mı diyeyim ? Şeytan mı diyeyim bilemiyorum ,sen Fenerbahçe’yi değil,,,,,,, Acaba para için neyini sattığının farkında mısın ???? Yazık yazık yazıklar olsun... Fenerbahçe, laik, cumhuriyetçi, Atatürk’ümün evlatlarının takımıdır,,,, Sana gelince değil Federasyon Başkanı,,,, Cumhurbaşkanı olsan ne yazar !!!!!!! Adam olamadıktan sonra,,,,,, Değer miydi ?????"

fedon_ridvan_aciklama.jpg

Bu arada sosyal medyada da oyunu "EVET" olarak açıklayan Rıdvan'a çok büyük tepkiler var...

İşte Fenerbahçe taraftarından sosyal medyada Rıdvan Dilmen’e tepkiler:
Biz "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" diye bağıran taraftarız! Ne biçim Fenerbahçelisin sen rıdvan? #başkanlığahayır
Sen stadları Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye inleten bir camianın parçası olamazsın rıdvan dilmen#ŞeytanaUymaHayırDE #Fenerbahce
Rıdvan'a Fenerbahçe tribünlerinden yanıt var: "Mustafa Kemal'in askerleriyiz." #şeytanauymaHayırde
Rıdvan'a Fenerbahçe tribünlerinden yanıt var: "Mustafa Kemal'in askerleriyiz." #şeytanauymaHayırde
rıdvan dilmen gibi birinin adı Şanlı Fenerbahçe Taraftarı ile artık anılmasın
Olası bir TFF Başkanlığı için yalaklık yapan "Rıdvan Dilmen 'Evet'" demiş...böyle bir kişiliğe sahıp olan insanın sozlerini kim ciddiye alır
Futbolla hiç alakam yok ama Fenerbahçeliyim. Rıdvan Dilmen evet dedikten sonra TFF başkanı olursa yazıklar olsun.
Rıdvan dilmen de evet kampanyası başlattı hemen Tff Başkan adayı oldu cidden şeytan ya
Tff başkanlığı garantilendi hadi iyisin. Rıdvan Dilmen 'Evet'
Rıdvan Dilmen Eskiden Fenerbahçe'nin efsanesi iken şimdi yüz karası
 
 
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