Fedon Rıdvan’a çok fena çattı… SEN NEYİ SATTIĞININ FARKINDA MISIN?

Çok koyu Fenerbahçeli olan; Atatürk'e ve Cumhuriyet'e bağlılığı ile bilinen Fedon, sosyal medya hesabından Rıdvan Dilmen'in başlattığı 'Evet' hareketine sert bir mesajla cevap verdi.

Fedon işte Facebook sayfasına aynen şunları yazdı;

"-Gökhan BJK’ya transfer oldu diye ben dahil tüm camia adamı aforoz ettik ,,,, Suçu bir profesyonel olarak ekonomik nedenlerden gittiiii,,,,,, Rıdvan mı diyeyim ? Şeytan mı diyeyim bilemiyorum ,sen Fenerbahçe’yi değil,,,,,,, Acaba para için neyini sattığının farkında mısın ???? Yazık yazık yazıklar olsun... Fenerbahçe, laik, cumhuriyetçi, Atatürk’ümün evlatlarının takımıdır,,,, Sana gelince değil Federasyon Başkanı,,,, Cumhurbaşkanı olsan ne yazar !!!!!!! Adam olamadıktan sonra,,,,,, Değer miydi ?????"

Bu arada sosyal medyada da oyunu "EVET" olarak açıklayan Rıdvan'a çok büyük tepkiler var...