Ferdi Özbeğen… ÖLÜMÜN 4. YILINDA STARLARLA ANILACAK!..

28.01.2013 tarihinde aramızdan ayrılan kadife sesli sanatçı Ferdi Özbeğen 4.ölüm yıldönümünde sanatçı dostlarıyla birlikte, kendi şarkılarıyla anılıyor. Gece; Bostancı Green Park Otel'in üst katında bulunan Piyanist adlı mekanda düzenlenecek...

'Sohbet' albümüyle Altın Plak'a layık görülen, 'Mutluluklar'la 'Altın Piyano'​ kazanan Ferdi Özbeğen’in 49 yıllık müzik hayatında küskünlükler, ilkler, inişler, çıkışlar oldu, tebessüm hiç eksik olmadı. Beyefendi duruşuyla,yaktığı 'Kandil'le gençlere ışık olmak için hayatını 'Şöhret Dediğin' kitabında anlattı.

01 Şubat 2017 Çarşamba günü gerçekleştirilecek vefa gecesinde, yakın dostu değerli sanatçı Fedon ve oğlum dediği piyanisti Yakup Karameşe ev sahipliğinde,sevenleri ve Sanatçı dostlarıyla Ferdi Özbeğen’in hayat verdiği şarkılarla Büyük Usta’yı anma gecesine hazırlanıyor.

Gecede, Fedon ve Karameşe’nin dışında Ümit Besen, Ateşböceği Ercan, Cengiz Kurdoğlu, Hakan Altun, Seba Tümer, Mustafa keser, Ali Poyrazoğlu, Nilgün Belgün, Erhan Yazıcıoğlu, Mustafa Keser gibi Özbeğen’in hayatında yer alan sanatçılar katılacak…