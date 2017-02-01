Ferhat Göçer... ‘AŞKIN MEVSİMİ OLMAZ Kİ’

Ferhat Göçer’in yeni albümünün çıkış şarkısı olan ve albüm ile aynı adı taşıyan “Aşkın Mevsimi Olmaz Ki”, albümden önce dijital platformlarda, radyolarda ve müzik kanallarında yayında.

Kariyerinin 9. albümünü sevenleriyle buluşturmaya hazırlanan Ferhat Göçer, albüm öncesi çıkış şarkısı “Aşkın Mevsimi Olmaz Ki” yi sevenleriyle paylaşarak bir sürprize imza attı.

Şarkıya Murad Küçük yönetmenliğinde ve kısa film tadında romantik bir klip çekildi, klibin görüntü yönetmenliğini ise Uğur İçbak üstlendi.

“İlk Dinlediğimde İçim Titredi, Çok Etkilendim”

Her albümünde, amatör söz ve bestecilere şans vererek mutlaka onlardan şarkılar alan Ferhat Göçer, “Aşkın Mevsimi Olmaz Ki” adlı çıkış şarkısını ilk duyduğunda içinin titrediğini ve çok etkilendiğini belirtti.

Göçer; “Albümüme alacağım şarkı; önce benim kalbime girmeli, tüylerimi diken diken etmeli ki ‘Aşkın Mevsimi Olmaz Ki’ bunu fazlasıyla başardı.

Sözü ve müziği bir bütün, samimi, yaşanmışlığı olan bir şarkı.” diyerek yeni şarkısıyla ilgili duygularını dile getirdi. Söz ve müziği Gökhan Örs’e ait olan şarkının düzenlemesini ise başarılı aranjör Ozan Doğulu gerçekleştirdi.

En son 2015 yılında bir albüm çıkartan Göçer, 2016 yılını repertuar hazırlığı ile geçirdi. Tam 12 şarkıdan oluşacak ve DMC etiketi ile yakında yayınlanacak olan yeni albümü için yoğun bir çalışma dönemi yaşadı.