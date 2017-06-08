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Ferhat Göçer... BODRUM SEZONUNU AÇTI!

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Ferhat Göçer... BODRUM SEZONUNU AÇTI!
Her yıl olduğu gibi bu yılda Bodrum Marina Yacht Club’ta çarşamba gecelerinin vazgeçilmezi olan Ferhat Göçer sahnede sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sevilen şarkıcı Ferhat Göçer yaz sezonuna Bodrum’da merhaba dedi. Her yıl olduğu gibi bu yılda Bodrum Marina Yacht Club’ta  çarşamba gecelerinin vazgeçilmezi olan ünlü şarkıcı  sahnede sevilen şarkılarını seslendirdi. 

Kendisini dinlemeye gelen tatilcilere yerli ve yabancı şarkılardan oluşan bir müzik ziyafeti sundu. Bodrum Marina Yacht Club’ta yaz sezonu boyunca 5 program daha yapacak olan Ferhat Göçer iki buçuk saat sahne de kalarak hayranlarına  keyifli bir yaz akşamı yaşattı. 

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