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Ferhat Göçer... EŞSİZ YORUMUYLA BÜYÜLEDİ!

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Ferhat Göçer... EŞSİZ YORUMUYLA BÜYÜLEDİ!
BVS Group bünyesindeki Ataköy Nossa Costa’da ünlü sanatçı Ferhat Göçer sahne aldı.

Ferhat Göçer “Yıllarım gitti” parçası ile Nossa sahnesindeki programına başladı.

Çok değerli dostlarım var bugün aranızda, hepiniz hoş geldiniz diyerek bir Türk sanat müziği klasiği olan “Sen vefasız yolcu” şarkısını  misafirler ile birlikte söyledi.

Misafirler arasında nikahları bugün gerçekleşen bir çiftte arkadaşları ile birlikte Ferhat Göçer’i dinlemeye gelmişti.
Düğün çiftine emin misiniz? Son kez düşündünüz mü?  Bugün mü evlendiniz diyerek espri yaptı ve onlar için “Cennet” şarkısını söyledi.
Damada şarkı aralarında “Orhan sen bittin oğlum! Sen bittin!” diyerek tüm salonu güldürdü.

Gelen bir doktor grubunun arasında öğrencilik yıllarında hocası olan Yusuf Bey’i gören Ferhat Göçer; Hocam sizi gördüğüme ne kadar sevindim anlatamam. Ve şunu paylaşmadan edemeyeceğim.

Kendisi bana hekimliğime insanlık katmayı o kadar iyi öğretti ki… Belki kendisi bile bilmez ama ona çok şey borçluyum diyerek “Aman doktor” şarkısını seslendirdi.

Hareketli parçalarla devam ettiği programında tüm misafirlere eğlence dolu anlar yaşattı.

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