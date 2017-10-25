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Ferhat Göçer - Volga Tamöz... DÜELLO YAPTILAR!

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Ferhat Göçer - Volga Tamöz... DÜELLO YAPTILAR!
Ferhat Göçer ve Volga Tamöz’ün yeni çalışması “Günah” , 26 Ekim Perşembe günü saat 13:30’da ulusal ve yerel tüm radyo, televizyon kanallarının yanı sıra, bütün dijital platformlarda aynı anda müzikseverlerin beğenisine sunuluyor.

Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören   “Düştüm Ben Yollara” isimli single

çalışmasında feat yapan ve ilk kez bir araya gelen  Ferhat Göçer ile Volga Tamöz, “Günah” için ikinci kez bir araya geldi.

Sözü ve müziği Ferhat Göçer’e, düzenlemesi Volga Tamöz’e,  mix- mastering’i ise Tarık Ceran’a ait çalışmanın video klibini  Ercan Şencan çekti.

Ruby Ortaköy’de gerçekleştirilen klibin çekimleri 24 saat sürerken, klipte son zamanların en çok dikkat çeken oyuncularından  Ecem Karavus ile birlikte Ferhat Göçer ve Volga Tamöz hayranı 20 gönüllü cast yer aldı.

Klibin stil danışmanlığını  Rabia Yaman üstlenirken, sanat yönetmenliğini Tude Berberoğlu yaptı.

FERHAT GÖÇER VE VOLGA TAMÖZ ŞARKIDA FEAT,  KLİPTE DÜELLO YAPIYOR

Daha önceki kliplerinde, oyunculuğuyla dikkat çeken Ferhat Göçer, Volga Tamöz ile birlikte oynadığı Günah'ta da göz doldurdu.

İkilinin, gece kulübünde aynı kız için karşı karşıya geldiği sahnede artan tansiyon, ekibi de bir hayli zorladı.

Göçer, kendisini ilk defa bu kadar aksiyonlu görecek sevenlerinden gelecek yorumları merakla beklediğini belirtti. Tamöz de klipteki  DJ Performansı ile büyüledi.

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