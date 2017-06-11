Ferhat Şirin... PODYUMDA SİYAH GELİNLİKLE TAM NOT ALDI!

Androjen gazeteci ve model Ferhat şirin Mercedes benz fashion ile başlayan modellik kariyerin de Avrupa'daki bir çok moda dergilerine modellik yaparak mesleğinde büyük aşamalar kaydetti.

Sanat hayatına müzisyen ve yorumcu olarak başladı. Daha sonra medilkaltürk dergisi ile başlayan gazetecilik mesleğinde birçok ünlü yıldızla metafizik, Evrenbilmi.

Fizik ve evrendeki tüm gerçeklerini soru olarak sordu. Ön bir once turkiyede başlayan organik tarımın da içinde bulunulan Ferhat Şirin ekolojik yaşam bütün insanların zorunlu beslenmesi olduğunu savunan şirin. Kendini organik tarımın çok derinliklerine götürdü.



İleride bu konuyla ilgili profesyonel çalışmaların zeminini hazırlıyorum daha sonra organik tarım yapacağım .bunun zamanı var şimdilik işin en derin püf noktalarıni öğreniyorum.



Son olarak Bursa fashion week de açılış ve final mankeni olarak podyuma çıkan androjen gazeteci ve model Ferhat şirin Merve Dilan Turan in farklı tasarımı ile göz doldurdu.



Finalde Yaşariye Doğan'ın muhteşem siyah gelinliği ile podyuma çıkan androjen model Ferhat şirin bursa Swiss-Belhotel Çelik Palas’ta gerçekleştirilen muhteşem defilede finalde ayakta alkışlandı. Ve bir ay içinde medyada en çok haberi çıkan model unvanını da aldı.



Podyumlarda bir tek Didem Soydan'ı tek geçiyorum ve sevgilli Didem soydan ile gurur duyuyorum diyen androjen model, son olarak da bir sinema filmi de başrol oyuncusu olmaya hazırlanıyor.

Kendi kimliğini oynayacak olan Ferhat Şirin iyi bir kadroyla hazırlıklar sürüyor.

Festivaller için hazırlanan bu proje için de bir delinin hatıra defterinde başrol oynayan Erdem Topuz'dan oyunculuk eğitimi alıyorum zormuş ama başaracağıma inanıyorum' dedi.