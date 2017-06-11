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Ferhat Şirin... PODYUMDA SİYAH GELİNLİKLE TAM NOT ALDI!

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Ferhat Şirin... PODYUMDA SİYAH GELİNLİKLE TAM NOT ALDI!
Androjen gazeteci ve model Ferhat şirin Mercedes benz fashion ile başlayan modellik kariyerin de Avrupa'daki bir çok moda dergilerine modellik yaparak mesleğinde büyük aşamalar kaydetti.

Sanat  hayatına  müzisyen ve  yorumcu  olarak  başladı. Daha  sonra  medilkaltürk dergisi ile  başlayan gazetecilik mesleğinde birçok  ünlü  yıldızla metafizik, Evrenbilmi.

Fizik ve evrendeki tüm gerçeklerini soru olarak sordu. Ön bir once  turkiyede  başlayan organik  tarımın  da  içinde  bulunulan Ferhat Şirin  ekolojik yaşam  bütün  insanların  zorunlu  beslenmesi  olduğunu  savunan  şirin. Kendini  organik  tarımın  çok  derinliklerine  götürdü.


İleride  bu konuyla  ilgili  profesyonel çalışmaların zeminini hazırlıyorum daha  sonra  organik  tarım  yapacağım .bunun  zamanı  var şimdilik  işin  en  derin  püf  noktalarıni öğreniyorum.
 

Son  olarak  Bursa fashion week de  açılış  ve final mankeni olarak podyuma çıkan androjen gazeteci ve model Ferhat şirin  Merve Dilan Turan in farklı  tasarımı  ile  göz  doldurdu.
 

Finalde  Yaşariye Doğan'ın muhteşem siyah gelinliği ile podyuma çıkan androjen model Ferhat şirin  bursa Swiss-Belhotel Çelik Palas’ta gerçekleştirilen muhteşem defilede finalde  ayakta  alkışlandı. Ve  bir ay  içinde  medyada  en  çok  haberi çıkan model unvanını da  aldı.


Podyumlarda bir  tek  Didem  Soydan'ı tek  geçiyorum  ve  sevgilli  Didem soydan  ile  gurur  duyuyorum diyen  androjen model, son  olarak da  bir  sinema  filmi de başrol oyuncusu  olmaya  hazırlanıyor.

Kendi  kimliğini  oynayacak olan Ferhat Şirin  iyi bir kadroyla  hazırlıklar sürüyor.

Festivaller  için  hazırlanan bu proje  için  de  bir delinin hatıra defterinde başrol oynayan Erdem Topuz'dan oyunculuk eğitimi alıyorum zormuş ama  başaracağıma inanıyorum' dedi.

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