  • BIST 108.594
  • Altın 144,489
  • Dolar 3,4942
  • Euro 4,1102
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 26 °C
  • Jelena Karleusa... BEŞİKTAŞLILARIN YENGESİ DURDURULAMIYOR!...
  • Tülay Kumaşçı... GÖZDE KEDİCİKTEN ÜSTSÜZ YAZ POZU!
  • Playboy Güzeli Elif Çelik'in önlenemez yükselişi… ŞİMDİ DE İNGİLİZ GAZETESİ THE SUN’A KONU, GÜNEY AFRİKA PLAYBOY’A KAPAK OLDU!
  • Jelena Karleusa... BEŞİKTAŞLILARIN YENGESİ DURDURULAMIYOR!...
  • Tülay Kumaşçı... GÖZDE KEDİCİKTEN ÜSTSÜZ YAZ POZU!
  • Playboy Güzeli Elif Çelik'in önlenemez yükselişi… ŞİMDİ DE İNGİLİZ GAZETESİ THE SUN’A KONU, GÜNEY AFRİKA PLAYBOY’A KAPAK OLDU!

Ferman Toprak... BİNLERCE 'DERT ORTAĞI' İLE SELFİE!

»
Ferman Toprak... BİNLERCE 'DERT ORTAĞI' İLE SELFİE!
İstanbul Berberler Odasının 4’üncüsünü gerçekleştirdiği piknik etkinliğinde fantezi müziğin sevilen ismi Ferman Toprak, muhteşem bir konser verdi.

Eyüp belediyesi piknik alanında kurulan sahnede; birbirinden  güzel şarkılarını seslendiren Ferman Toprak’a  berberler ve aileleri de hep bir ağızdan eşlik etti.

Her tarzdan söylediği şarkılarla konser alanını dolduran yaklaşık 8 bin kişiyi coşturan Toprak, sahne performansıyla berberlere müzik ziyafeti sundu.

Kendisiyle selfie çekilmek için adeta yarışan hayranlarıyla tek tek ilgilenen başarılı şarkıcı,yaklaşık 2.5 saat sahnede kaldı.

Konserlerinde  sahneden yaptığı selfie çekilme alışkanlığını bu kez berberler ve aileleriyle birlikte kalabalık bir katılımla  yapan Ferman Toprak “Kadınların dert ortağı kuaförler;biz erkeklerin de dert ortağı berberlerdir.

Binlerce dert ortağımla böylesine güzel bir konserde buluştuğum için çok mutluyum” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Linet... BÜYÜK 'İSYAN'I!21 Ağustos 2017 Pazartesi 14:15
  • Kenan Doğulu...BAŞKENT YAZ KONSERLERİNDE GÖRKEMLİ FİNAL!..21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:45
  • Kıraç... MERYEM DİZİSİNİN MÜZİKLERİ DİGİTAL PLATFORMLARDA!21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:15
  • Deniz Seki... BODRUM'DA GELİNLİK PROVASI!19 Ağustos 2017 Cumartesi 13:00
  • Ceza... "12 DEV ADAM" İÇİN YENİ ŞARKI!..18 Ağustos 2017 Cuma 15:30
  • Aynur Doğan... HAMBURG'DA 2000 KİŞİYE KONSER VERDİ!18 Ağustos 2017 Cuma 14:00
  • "MÜSLÜM BABA"DAN HİÇ DUYMADIĞINIZ ŞARKILAR!...16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:33
  • Ömür Gedik... KARATAŞ'TA ANLAMLI KONSER!15 Ağustos 2017 Salı 19:30
  • Kardeş Türküler... SEVENLERİNİ "YOL" A DAVET EDİYOR!..15 Ağustos 2017 Salı 16:00
  • BODRUM MÜZİK FESTİVALİ BAŞLADI!15 Ağustos 2017 Salı 01:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti