Ferman Toprak... BİNLERCE 'DERT ORTAĞI' İLE SELFİE!

İstanbul Berberler Odasının 4’üncüsünü gerçekleştirdiği piknik etkinliğinde fantezi müziğin sevilen ismi Ferman Toprak, muhteşem bir konser verdi.

Eyüp belediyesi piknik alanında kurulan sahnede; birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Ferman Toprak’a berberler ve aileleri de hep bir ağızdan eşlik etti.

Her tarzdan söylediği şarkılarla konser alanını dolduran yaklaşık 8 bin kişiyi coşturan Toprak, sahne performansıyla berberlere müzik ziyafeti sundu.

Kendisiyle selfie çekilmek için adeta yarışan hayranlarıyla tek tek ilgilenen başarılı şarkıcı,yaklaşık 2.5 saat sahnede kaldı.

Konserlerinde sahneden yaptığı selfie çekilme alışkanlığını bu kez berberler ve aileleriyle birlikte kalabalık bir katılımla yapan Ferman Toprak “Kadınların dert ortağı kuaförler;biz erkeklerin de dert ortağı berberlerdir.

Binlerce dert ortağımla böylesine güzel bir konserde buluştuğum için çok mutluyum” dedi.