Ferman Toprak... DOĞUM GÜNÜNDE EN BÜYÜK HEDİYE!

Fantezi müziğin sevilen sanatçısı Ferman Toprak, 42'inci yaş gününü sanat ve iş dünyasından davetlilerin katıldığı özel gecede kutladı.

Eşi Hilal Toprak'ın organizasyonunu gerçekleştirdiği partide, duygu dolu anlar da gözlerden kaçmadı.

Hilal Toprak'ın sahne dizaynlı hazırlattığı özel doğum günü pastasını konuklarının alkışları eşliğinde kesen Ferman Toprak; kendisini yalnız bırakmayan tüm dostlarına sahneden teşekkür etti. Toprak "Eşimin bana en anlamlı en büyük hediyesi kızım olacak.

Nasipse 42 yaşımda baba oluyorum. Önce vatanımıza milletimize sonra ailemize hayırlı ve bereketli evlat olarak gelmesini Allah'tan diliyorum" diyerek gecenin en önemli sürprizine imza attı.

Ardından eşi Hilal Toprak'ın kendisine aldığı hediye paketini sahnede açan Ferman Toprak, elinde tesbih, kucağında bebek olan ve kendisine tıpa tıp benzeyen heykeli görünce kahkahalar attı. Eşine sarılarak sevgisini dile getiren Toprak, "Bu esprili ve anlamlı hediye için de biricik eşime teşekkür ediyorum. Hep beraber sağlıkla daha nice güzel yıllara" dedi.