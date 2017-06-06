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Ferman Toprak... ŞAMPİYON KARTAL'A JEST!

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Ferman Toprak... ŞAMPİYON KARTAL'A JEST!
"Saldır Moruk" u kısa bir süre önce müzikseverlerin beğenisine sunan fantezi müziğin sevilen ismi Ferman Toprak, bu şarkısını "Saldır Kartal " diyerek şampiyon olan Beşiktaş için uyarlayarak tüm Beşiktaşlılara hediye etti.

Yeni albüm ismiyle aynı adı taşıyan çıkış şarkısı "Saldır Moruk" u kısa bir süre önce müzikseverlerin beğenisine sunan fantezi müziğin sevilen ismi Ferman Toprak, bu şarkısını "Saldır Kartal " diyerek şampiyon olan Beşiktaş için uyarlayarak tüm Beşiktaşlılara hediye etti.

Galatasaray taraftarı olan Ferman Toprak'ın "Saldır Kartal " şarkısı ilk olarak Ertem Şener'in sundugu Beyaz Futbol isimli spor programında yayınlandı.

Büyük beğeni toplayan şarkı aynı zamanda  sosyal medyada da yankı uyandırdı.

Galatasaraylı Ferman Toprak'tan şampiyon Beşiktaşlılara hediye

Beşiktaş'a uyarlanan şarkıyla ilgili düşüncelerini dile getiren Toprak " Uefa yolunda  Lyon maçlarında hepimiz Beşiktaşlıydık elbette.Bu maçlardan önce şarkımızı hazırladık.

Penaltılarla elendik ve çok üzüldük.Arkasından Beşiktaş hak ederek şampiyon oldu.Tebrik ediyorum tüm Beşiktaşlıları..Spor; dostluk, kardeşlik ve barıştır. Bende şampiyon olan Beşiktaş'a bu güzel şarkıyı kliplendirerek hediye ettim.Ve çok büyük beğeni topladı. "dedi.

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