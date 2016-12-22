Ferzan Özpetek... ANNESİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI!..

Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in vefat eden annesi Nesrin Subaş Özpetek toprağa verildi. Cenazeye sinema ve sanat camiasından pek çok ünlü isim katılarak taziyelerini sundu.

Türk asıllı İtalyan yönetmen Ferzan Özpetek, annesi Nesrin Subaş Özpetek'i geçtiğimiz gün kaybetti. Haberi alır almaz İstanbul'a gelen ünlü yönetmen, Fenerbahçe Camisi'nde kılınan öğle namazına katılarak, Karacaahmet Mezarlığı'nda defin işlemlerini gerçekleştirdi. Bu acı haberi alan pek çok ünlü isim cenazeye katıldı. SÜLEYMAN PAŞA'NIN TORUNU Usta yönetmenin yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, Nesrin Subaş Özpetek'in yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan ötürü 91 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi. Mızıkayı Hümayun Kumandanı Süleyman Paşa'nın torunu olan Nesrin Subaş Özpetek'in cenazesi ünlülerin akınına uğradı. Yönetmenin son filmi İstanbul Kırmızısı'nda rol alan Halit Ergenç, dizi çekimlerini bırakıp geldi.

Ferzan Özpetek'in oyunculuğuna hayranlık duyduğu Tuba Büyüküstün, taziyelerini iletti.

Ünlü yönetmenin filmlerinde rol olan Cem Yılmaz ve Halit Ergenç de cenazeye katıldı.

Perran Kutman cenazeye katılanlar arasındaydı.

Ferzan Özpetek ve kız kardeşi Zeynep Aksu, annelerinin tabutunun başında taziyeleri kabul etti.