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Ferzan Özpetek... USTA YÖNETMENİN ACI GÜNÜ!..

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Ferzan Özpetek... USTA YÖNETMENİN ACI GÜNÜ!..
İtalya’da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek’in bir süredir rahatsız olan annesi Nesrin Subaş Özpetek vefat etti.

Usta yönetmenin yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, Nesrin Subaş Özpetek’in yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan ötürü 91 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

Annesinin ölüm haberini İtalya'da öğrenen Ferzan Özpetek'in haberi alır almaz İstanbul'a geldi.

Mızıkayı Hümayun Kumandanı Süleyman Paşa'nın torunu olan Nesrin Subaş Özpetek'in cenazesinin, 21 Aralık Çarşamba günü Fenerbahçe Camisi'nde kılınacak öğle namazını müteakip Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.


Annesine olan sevgisiyle bilinen Ferzan Özpetek, 2014 yılında çıkardığı İstanbul Kırmızısı kitabının kapağında da annesinin eski bir fotoğrafını kullanmıştı.

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