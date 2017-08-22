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Feyyaz Berker... İŞ DÜNYASININ ACI KAYBI!

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Feyyaz Berker... İŞ DÜNYASININ ACI KAYBI!
Türkiye’nin en eski holdinglerinden biri olan Tekfen Holding’in kurucu üyelerinden ve TÜSİAD kurucularından ünlü işadamı Feyyaz Berker hayatını kaybetti.

İş dünyası Feyyaz Berker’in vefatıyla sarsıldı. 92 yaşındaki başarılı iş adamı Feyyaz Berker, 2014’ten beri süregelen sağlık sorunları nedeniyle dün gece geç saatlerde hayatını yitirdi.

FEYYAZ BERKER KİMDİR?

1925'te Mersin'de doğdu. Orta öğrenimini Robert Kolej'de tamamladı. 1942 yılında girdiği Robert Kolej Mühendis Mektebi'ni 1946 yılında inşaat mühendisi olarak bitirdi.

Yüksek lisans derecesini Michigan Üniversitesi'nden 1948 yılında aldı. ABD'de bir yıl kalıp çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndü.

Askerlikten sonra Esenboğa Havaalanı inşaatında ilkin şantiye şefi, sonra laboratuvar ve araştırma bölümü başkanı olarak çalıştı.

1956 yılında Robert Kolej'den sınıf arkadaşı Nihat Gökyiğit ile FN Danışmanlık şirketini kurdu. Bu şirket zamanla Tekfen Holding'e dönüştü. Şu anda holding bünyesindeki Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Türkiye, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kafkasya ve Orta Asya, Doğu ve Orta Avrupa'da büyük başarıları olan uluslararası bir yüklenici olarak saygın bir isimdir.

Dünyadaki en büyük 225 müteahhit firma arasinda yılda 1 milyar doları aşkın kontrat miktarıyla 2012 yılında 88. olmuştur.

Feyyaz Berker çok çeşitli derneklerin kuruluşunda ve yönetimlerinde yer almıştır. TÜSİAD Kurucu Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Konsey Başkanlığı, Robert Kolej ve TEMA Mütevelli Heyetleri bunların arasındadır.

Kaynak: www.internethaber.com
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