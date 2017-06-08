puhutv’nin ilk orjinal içeriği olan ve kısa sürede kendi kitlesini oluşturarak bir internet fenomenine dönüşen Fi, 50 milyon izlenme rakamına ulaştı.

Türkiye’nin yeni nesil online televizyonu puhutv; İçerde, Behzat Ç, Cesur ve Güzel, Kara Sevda, Diriliş Ertuğrul gibi yayınlarla birlikte 31 Mart’ta ilk orjinal içeriği Fİ’yi yayınlamaya başlamıştı.



Zengin içeriğiyle internet kullanıcısının dikkatini çeken puhutv kısa sürede Türkiye’nin en çok ziyaret edilen sitelerinden ve en çok indirilen aplikasyonlarından biri oldu.

Bilgisayarın yanı sıra cep telefonu, tablet ve akıllı televizyon uygulamalarından da takip edilebilen puhutv’nin aplikasyonu 2 milyon kez indirildi. 1 milyon kayıtlı üyesi olan puhutv’yi ayda 9 milyon tekil kullanıcı ziyaret ediyor.

Dizi izleme alışkanlığında yeni dönem

Üye olmanın ve içerik izlemenin ücretsiz olduğu puhutv’nin ziyaretçilerinin yüzde 61’i 35 yaşının altındayken, diğer tüm yaş gruplarında da oldukça yaygın olduğu tespit ediliyor.

Yeşilçam filmlerinin yanı sıra arşivinde modern Türk filmlerine de yer veren puhutv’nin zengin dizi arşivi gün geçtikçe büyüyor. puhutv, kısa sürede ulaştığı istatistikler ve bilinirlikle Türkiye’de online televizyon izleme kültürüne öncülük ederken, insanların dizi izleme alışkanlığını da değiştirdi.

puhutv’nin ilk orjinal içeriği Fİ, 50 MİLYON KEZ İZLENDİ!

puhutv’nin ilk orjinal içeriği olan ve kısa sürede kendi kitlesini oluşturarak bir internet fenomenine dönüşen Fi, 50 milyon izlenme rakamına ulaştı.

Yapımını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Mert Baykal’ın yaptığı, kadrosunda Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi, Tülay Günal, Osman Sonant gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Fi, bugüne kadar yayınlanan 9 bölümü ile 50 milyon izlenme rakamına ulaştı.

Türkiye'de internet kullanıcısı sayısı 48 milyon olarak hesaplanırken, insan psikolojisinin derinliklerine inen ve aşkı hiç ele alınmayan biçimde işleyen Fİ, yaklaşık 8 milyon tekil kişi tarafından izlendi.