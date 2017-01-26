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Fikret Dedeoğlu... YILDIZ TİLBE İLE BİRLİKTE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ!

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Fikret Dedeoğlu... YILDIZ TİLBE İLE BİRLİKTE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ!
Sosyal medyadan gelen yoğun istekleri geri çevirmeyen Fikret Dedeoğlu ve Yıldız Tilbe, birlikte kamera karşısına geçerek sevenlerine sürpriz yaptı.

Türk Pop Müziği'nin yükselen isimlerinden Fikret Dedeoğlu, "Hoş Geldin Ayrılık" albümünün üçüncü video klibini Yıldız Tilbe ile birlikte seslendirdiği "Unutamazsın" şarkısına çekti.

Sosyal medyadan gelen yoğun istekleri geri çevirmeyen Fikret Dedeoğlu ve Yıldız Tilbe, birlikte kamera karşısına geçerek sevenlerine sürpriz yaptı.

İrem Haykır yönetmenliğinde Karaköy'de bir mekanda gerçekleşen çekimlerde, Fikret Dedeoğlu'na başarılı oyuncu Şeyda Terzioğlu ve Yıldız Tilbe eşlik etti. Video klipte, sevgilisinden ayrılan Dedeoğlu'nu avutmak ise Tilbe'ye düştü. 

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