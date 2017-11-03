Filiz Akın... "SANIRIM İYİLEŞMEME ÇOK AZ ZAMAN KALDI"!..

Daha önce nazofarenks kanserini yenen Filiz Akın, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

2002'de yakalandığı burun ve ağız arkası kanserini (nazofarenks) yenen Filiz Akın, yüz felci atlattığını açıkladı.

"BEYNE DOĞRU İLERLEYEN BİR İLTİHAP SÖZ KONUDU"

Radyoterapi yüzünden beynine iltihap gittiğini söyleyen Filiz Akın şunları söyledi: "Yoğun radyoterapi almış olan tarafta, kulak zarını delen ve ilaçlara rağmen beyne doğru ilerleyen bir iltihap söz konusuydu.

Bir ara yüz felcine doğru gitti ama zamanında başlatılan kortizon tedavisiyle geri dönüyor gibi.

Tedavi artık evde devam etmekte. Merak etmeyin, iyileşmeme çok az kaldı sanırım''