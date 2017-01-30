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Fırıldak Ailesi... MAHMUT TUNCER'Lİ KLİP!

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Fırıldak Ailesi... MAHMUT TUNCER'Lİ KLİP!
Varol Yaşaroğlu’nun yaratıcısı olduğu, TV'de ve internette fenomen olan Fırıldak Ailesi şimdi yepyeni bir kadro ve sürpriz karakterlerle sinemada güldürecek!

Türklerin Orta Dünya’da ejderhalar, büyücüler ve orklar ile giriştikleri macera 7’den 70’e herkesi eğlendirecek!

Grafi2000 ve BKM ortak yapımıyla beyazperdeye aktarılan ““Fırıldak Ailesi Batsın Bu Orta Dünya” büyülü bir ormanın içinde tılsımlar ve çeşitli yaratıkların arasında Türk usulü bir macerayı 3 Şubat’ta  sinemaya taşıyacak!

Vizyon Tarihi: 3 Şubat

Yapımcı: Necati Akpınar

Yapım: Grafi2000 ve BKM

Yönetmen: Berk Tokay ve H. Can Dizdaroğlu

Senaryo: H. Can Dizdaroğlu

Seslendirme: Bülent Kayabaş, Mahmut Tuncer, Murat Boz, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Tülay Bursa, Gülen Karaman, Yılmaz Vural, Barış Özgenç, Onur Akgülgil, İsmail Yıldız, Tayfun Talipoğlu

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