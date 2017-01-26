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fizy’DE 2016’NIN ŞAMPİYONU HANDE YENER!

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fizy’DE 2016’NIN ŞAMPİYONU HANDE YENER!
Zengin yerli ve yabancı müzik arşivinin yanı sıra özel video klipler, canlı konserler gibi müzikseverlere pek çok yeni içerik sunan fizy’de 2016 yılında en çok dinlenen şarkıcı Hande Yener olurken, en çok Murat Boz’un Janti albümü dinlendi

 Sene boyunca fizy kullanıcıları en fazla 18.00-19.00 saatleri arası müzik dinledi. 2016 yılında dinlenen toplam şarkı sayısı ise 650 milyonu geçti.

Türkiye’nin en bilinen müzik platformu fizy’de 2016 yılında en çok dinlenen şarkıcılar listesinde Hande Yener birinciliği elde etti.

Kısa sürede 8 milyon indirme sayısına ulaşan platformda en çok dinlenen albümde ise Murat Boz’un Janti’si ilk sırada yer aldı.

Müzikseverlerin yabancı şarkıcı tercihi tüm dünyada büyük bir dinleyici kitlesine sahip Rihanna olurken en çok dinlenen yabancı albüm unvanını yine Rihanna’nın ANTI’si kazandı.

fizy’de 2016 yılının en iyi çıkış yapanı Kalben

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses’in ‘’Haydi Söyle’’ şarkısını kendine has yorumuyla seslendiren ve kamuoyunda bir anda dikkatleri üzerine çeken Kalben, fizy kullanıcılarının gönlünde de taht kurdu.

fizy dinleyicileri 2016 yılının en iyi çıkış yapan ismini Kalben olarak belirledi. Yine müzik listelerinde fırtınalar estiren şarkı Günah Benim (Eypio & Burak King) ise en çok dinlenen şarkılar arasında zirveye yerleşti.

Platformda yer alan ve büyük ilgi gören video klipler içerisinde 2016’nın en çok izleneni İlyas Yalçıntaş’ın İçimdeki Duman isimli şarkısı oldu.

fizy kullanıcıları mutlu ve enerjik

fizy’de 2016 yılında toplam 650 milyondan fazla şarkı dinlenirken, her ay izlenen ortalama video sayısı 1 milyonu geçti. Günlük ortalama dinlenen şarkı sayısı 3.5 milyona ulaşan fizy’de 2016 yılında canlı yayınlanan konserlerle erişilen kullanıcı sayısı 1.5 milyon oldu.

Kullanıcıların ruh haline göre müzik listelerinin seçilebildiği fizy’de en çok “mutluluk veren” ve “enerjik” müzikler tercih ediliyor. En fazla dinlenen müzik listeleri ise Haftasonu Enerjisi, Cuma Enerjisi, Mutlu Şarkılar gibi listelerden oluşuyor. Ayrıca fizy’de yıl boyunca özel anlara hitap eden listeler de bulunuyor.

fizy’den içinizi ısıtacak kış konserleri

2017 yılına hızlı bir giriş yapan fizy, kış günlerine enerji katacak konserler serisine imza atıyor. Kış günlerine yıldız yağdırmaya hazırlanan fizy, 30’u aşkın sanatçıyı müzikseverlerle buluşturacak. Mall Of İstanbul’daki MOİ Sahne’de gerçekleştirilecek fizy Kış Konserleri’nde sahneyi ilk olarak 27 Ocak’ta Berkay alacak. Üç ay boyunca sürecek müzik şöleninde; sırasıyla Berkay, Fatma Turgut, Buray, Tan, Kalben, Gökhan Tepe, Zerrin Özer, E.Oğur&İ.Demirci, Gökhan Türkmen, Bülent Ortaçgil, Göksel, Mehmet Erdem, Mabel Matiz, Taksim Trio, İrem Derici, Yaşar, Fettah Can, Birsen Tezer, Ceza, Cem Adrian, Demet Akalın, Mustafa Ceceli sahne alacak.

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