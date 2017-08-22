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Floyd Mayweather - Conor Mcgregor… ASRIN MAÇINI 2 TÜRK İZLEYECEK!

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Floyd Mayweather - Conor Mcgregor… ASRIN MAÇINI 2 TÜRK İZLEYECEK!
Boksun efsanesi Floyd Mayweather, Karma Dövüş Sanatları yıldızı Conor McGregor maçı 26 Ağustos'ta Las Vegas'ta yapılacak. Menajer ve organizatör Ümit Akbulut iki instagram takipcisini yapacağı çekilişle bu maça götürüp Floyd Mayweather ile tanıştıracak…

Floyd Mayweather maçtan kazanacağı 600 milyon doları Menajeri Ümuit Akbulut ile birlikte yatırım yapmak için Türkiye’ye getirecek. Galibiyetinin ilk kutlama partisini de istanbulda yapacak,

 İkisi de efsanelerin bile rüyalarını süsleyen sporcular! Biri ringde rakiplerine kabus olan efsane boksör Floyd, diğeri kafeste rakiplerine yumruklarıyla ninniler okuyan Karma Dövüş Sanatları ustası Conor... Eğer bir dövüşçüyseniz ve hayaliniz onlarla dövüşmekse, kaybetmeye şimdiden hazır olmakta fayda var..

BİLETLER KARABORSAYA DÜŞTÜ
Dünya çapında milyonlarca kişinin izlemesi beklenilen Floyd Mayweather - Conor McGregor maçını tribünden izlemek isteyenlere kötü haber! Biletler karaborsaya düştü. Maçı canlı, yerinde izlemek isteyenlerin en arkadaki koltuklara 1,596.49 sterlin ödemesi gerekirken, en pahalı bilet ise en ön kategoride 6,155.95 sterlin'di. Ama sadece satılmamış 500 biletin kaldığı göz önünde bulundurulursa, biletler boks tutkunları için altın değerine yükseldi. Haliyle ikinci el bilet yani karaborsa zirve yaptı...

İŞTE ÜMİT AKBULUT'UNDA KATILDIĞI BASIN TOPLANTISI VE 2 RAKİBİN ANALİZLERİ;


 

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