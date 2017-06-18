FOX’A YAZ GELDİ!

Birbirinden iddialı dizi ve programlarıyla yaz sezonunu açmaya hazırlanan FOX, yepyeni tanıtım filmi ile çok ses getirecek.

FOX’un takip edilen ve merakla beklenen yapımlarının ünlü ekran yüzleri, yaz tanıtım filmi için bir araya geldi.

FOX İç Yapımlar tarafından gerçekleştirilen çekimler, yaz döneminde ekrana gelecek dizi ve programların ekran yüzlerini, ilgi çekici bir kurgu ile bir araya getirdi.

Filmin yönetmen koltuğunda Nurgül Koç otururken, görüntü yönetmenliği Mehmet Başaran tarafından yapıldı. Ünlü oyuncuların styling’i Bengisu Gürel’in, saç ve makyajları ise Burcu Taş ve Önder Tiryaki’nin Hair & Makeup Studio’sunun profesyonel ekibinden çıktı.

İki gün süren çekimlerde, 50 kişilik bir yapım ekibi çalıştı. Filmin afiş fotoğraflarını ise ünlü fotoğraf sanatçısı Zeynel Abidin çekti.

Çekimin ilk gününün konukları sevilen dizi “No: 309” oyuncuları Demet Özdemir ve Furkan Palalı oldu. Onları sezonun en eğlenceli yapımlarından “Şevkat Yerimdar” oyuncuları Özgürcan Çevik ve Başak Parlak izledi.

Ardından “Gönder Gitsin” adlı yeni yarışma programının moderatörü Timur Acar ile ilk günün çekimleri tamamlandı.

İkinci gün çekime, ekranlara iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan “Deli Gönül” dizisinin oyuncuları Murat Ünalmış, Tuvana Türkay ve Çiğdem Batur ile devam edildi.

İzleyiciyi kahkahaya boğmaya hazırlanan şaka programı “İlk Buluşma”nın sunucuları Sinan Çalışkanoğlu ile Şinasi Yurtsever gibi “10 Numara 5 Yıldız” adlı şov programı ve “Saatli İlker Ayrık Takvimi” programlarının sunucusu İlker Ayrık da çekimde yer alan isimler arasında!