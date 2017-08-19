FOX’UN YENİ BAŞROLLERİ BELLİ OLDU…

Ağustos ayında çekimleri başlayacak olan dizide başrolleri Özge Özpinçci ve Caner Cindoruk paylaşacak.

Yeni yayın döneminde FOX izleyicisiyle buluşacak olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mf Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Merve Girgin Aytekin’in oturduğu ve senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı ‘’Woman’’ dizisinin uyarlamasının başrol oyuncuları belli oldu.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca; Bennu Yıldırımlar, Ayça Erturan, Ece Özdikici, Şerif Erol, Seray Kaya, Feyyaz Duman, Devrim Özder Akın, Kübra Süzgün ve Ali Semi Sefil de yer alıyor.