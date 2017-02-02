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Fransız gökbilimci Jean Claude Merlin... GÖKTAŞINA MİNİK SERÇE'NİN ADINI VERDİ!..

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Fransız gökbilimci Jean Claude Merlin... GÖKTAŞINA MİNİK SERÇE'NİN ADINI VERDİ!..
Fransız gökbilimci Jean Claude Merlin, keşfettiği göktaşına pop müziğin kraliçesinden esinlenip '266854 Sezenaksu' adını verdi. Bu seçiminin ardında ise bir tesadüf yatıyor.

Keşfettiği göktaşına  Sezen Aksu'nun adını veren Fransız gökbilimci Jean Claude  Merlin, bu ismi seçme nedenini anlattı.

TESADÜF ESERİ FİLMDE RASTLADI

Göktaşı adı için  Sezen Aksu'yu seçme hikayesini  Habertürk'e anlatan  Merlin, 2009 yılında evindeki bilgisayarla ABD'nin Arizona Eyaleti'nde konuşlu teleskobu yönlendirerek bir araştırma yaptığı esnada bir göktaşı keşfettiğini söyledi.

Keşfi Uluslararası Astronomi Birliği'ne bildirirken kayda geçmesi için göktaşına bir isim vermesi gerektiğini anlatan gökbilimci, aradığı ismi bir film sahnesinde bulduğunu belirtti.

SEZEN ONU BAŞTAN ÇIKARDI

Yönetmen  Ferzan Özpetek'in 'Serseri Mayınlar' filmini izlerken, birden ruhuna işleyen bir müzik ve ses duyduğunu söyleyen  Merlin, 'Kutlama' şarkısını söyleyen  Sezen Aksu'nun kendisini 'baştan çıkardığını' anlattı.

Merlin, şarkıyı duyduktan birkaç dakika sonra göktaşının isminin " Sezen Aksu" olması için Astronomi Birliği'ne başvurduğunu aktardı. Sonuç olarak ise göktaşına "266854 Sezenaksu" ismi verildi.

SİYASİ VE ASKERİ BİR FİGÜR KULLANMIYOR

Astronomi dünyasının önde gelen isimlerinden  Merlin, keşiflerine verdiği isimlerle diğer bilim insanlarından ayrılıyor. İsim belirlerken gök cisminin isminin 16 harfi geçmemesine, pek çok kültürde telaffuzunun kolay olmasına, siyasi ya da askeri figür olmamasına özen gösteriyor.

 

Çoğu astronom kendi ismini ya da hayranı olduğu bilim insanının ismini seçerken,  Merlin tercihini daha çok sanatçılardan yana kullanıyor.

"YAŞAYAN SANATÇILARI ONURLANDIRMAYI SEVİYORUM"

Merlin, gerekçelerini Nalan  Koçak'a söyle açıkladı: "Bana neden göktaşlarına yaşayan insanların isimlerini koyduğumu sorduklarında şu cevabı veriyorum; çünkü bu insanları mutlu etmenin çok iyi bir yolu! İnsanları yaptıkları şeyler nedeniyle onurlandırmayı seviyorum."

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