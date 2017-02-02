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Furkan Palalı...ÇOCUKLARA ANLAMLI DESTEK!

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Furkan Palalı...ÇOCUKLARA ANLAMLI DESTEK!
Fox’ta yayınlanan No:309 dizisinin başrol oyuncusu Furkan Palalı, dün akşam CK Enerji Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (BEDAŞ) engelli çocuklar için hayata geçirdiği ‘Hayatı Aydınlat’ projesi kapsamında düzenlenen konsere katıldı.

Furkan Palalı, ‘Hayatı Aydınlat’ konserinde çocukları yalnız bırakmadı…

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşen Hayatı Aydınlat Konseri’nin ilk bölümünde sosyal sorumluluk projesi kapsamında firma çalışanlarının oluşturduğu Hayatı Aydınlat Korosu sahne aldı.

Projeye desteklerini esirgemeyen Palalı, çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Konserin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu; “Bu tarz organizasyonlar bizim de farkındalığımızı artırıyor.

Ben projeyi duyduğumda çok hoşuma gitti. Özellikle vatandaşlarımızın akülü sandalyelerini şarj edebilmeleri için düşünülen bu fikir çok güzel bir düşünce.

Onların da yarı yolda kalmamaları için anlamlı bir proje tasarlanmış. Bunu takdir ederek destekliyorum” diye konuştu.

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