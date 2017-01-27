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“Game of Thrones”... EN ÇOK İZLENEN YABANCI DİZİ!..

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“Game of Thrones”... EN ÇOK İZLENEN YABANCI DİZİ!..
Yapılan bir ankete göre, 2016 yılında ülkemizde izleyicilerin seçtikleri en iyi yabancı dizi yayınlanan 6 sezonuyla tüm dünyada izlenme rekorları kıran “Game of Thrones” oldu.

Türkiye’de halkın büyük çoğunluğu yerli dizi aşığı olsa da son yıllarda dünya televizyonlarında yayınlanan yabancı dizilerde özellikle gençler arasında büyük ilgi görüyor.

Yapılan bir ankete göre, 2016 yılında ülkemizde izleyicilerin seçtikleri en iyi yabancı dizi yayınlanan 6 sezonuyla tüm dünyada izlenme rekorları kıran “Game of Thrones” oldu.

Genç kuşağın favori dizilerinden olan “Teen Wolf” ikinci sırada yer alırken, 7 sezondur ekranlarda olan “The Walking Dead” en beğenilen üçüncü yabancı dizi oldu. Listede dördüncü sırada İngilizlerin fenomen dizisi “Sherlock” bulunurken, beşinci sırayı ise Türkiye dahil birçok ülkede büyük bir izleyici kitlesine sahip olan “The Flash” aldı. 

Medyada da “Game of Thrones” önde …

Ülkemizde çeşitli kanallarda yayınlanmasının yanı sıra internetten de tüm sezonları izlenebilen popüler diziler medyada da sıkça haber oluyor.

Medya Takip Ajansı Interpress’in tüm dünyada izlenme rekorları kıran yabancı diziler ile ilgili yapmış olduğu araştırmaya göre, 2016 yılında medyada yabancı diziler ile ilgili 50 bine yakın haber çıkarken, final sezonunun yayınlanması beklenen “Game of Thrones” hakkında televizyon, yazılı basın ve internette toplam 14 bin 890 haber çıktığı belirlendi.

Yapılan haber sıralamasında “Sherlock” 3 bin 254 haberle ikinci olurken, “The Walking Dead” ile ilgili 2 bin 678 haber, “The Flash” ile alakalı da bin 212 haber yayınlandığı belirlendi. Bu yıl 6. sezonu yayınlanan “Teen Wolf” hakkında ise medyada bine yakın haber çıktığı tespit edildi.

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