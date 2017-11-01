Gastronomi Turizmi Derneği... PERU VE TÜRK MUTFAĞI SENTEZİ, BASINA GÖRÜCÜYE ÇIKTI!..

Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) VE Kayla Mutfak Sanatları Akademisi,kinoa, mango, maça, mor mısır gibi ürünlerle adından söz ettiren Peru Mutfağını geçtiğimiz gece düzenlenen bir etkinlikte basına görücüye çıkardı.

Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) ve Kayla Mutfak Sanatları Akademisi yaptığı iş birliği ile yükselen foodie trendi olan Peru mutfağını ve Türk Mutfağı mercek altına almaya hazırlanıyor.

Bu vizyon ile yola çıkan ilgililer Peru ve Türk mutfağı sentezini 31 Ekim Salı akşamı Kayla Mutfak Sanatları Akademisi'nde düzenlenen etkinlkikte basına tanıttı.

Gastronomi Turizmi Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Kartın'ın Peru mutfağının neden bu kadar popülerleştiğini anlattığı gecede "Süper Peru Foods" ürünleri tanıtıldı. Sağlıklı yaşam furyasının temel taşlarından sayılan "Süper Peru Foods", kinoa, mango, maça, mor mısır gibi Andean ürünlerini içeriyor.

Sağlıklı yaşam furyasının temel taşlarından sayılan kinoa, mango, maça, mor mısır gibi Andean ürünlerini içeren Peru Mutfağı, son dönemde Türkiye’de de ilgi görmeye başladı. Yemek yemekten zevk alanlar için sağlıklı çözümler sunan Peru Mutfağı, Türk Mutfağı ile birçok açıdan da benzerlik gösteriyor.

Gastronomi Turizmi Derneği üyeleri, Peru Ticari Konsolosu Fernando Alberada'nın da katıldığı Peru ve Türk Mutfağı gecesinde iki kültür bir arada sentezlenirken, yemeklerin farklarından, benzerliklerinden, değişik tariflerden ve püf noktalarından da bahsedildi.

Yemek tadımının da olduğu etkinlikte, Türk gastronomi kültürü ile ilgili detaylı açıklamalar yapılarak Peru mutfağının dünya mutfakları arasında ulaştığı prestije Türk mutfağının nasıl ulaşabileceği konusu da gecede masaya yatırıldı.

Yoğun bir ilgi ile karşılanan gecede sunulan yemekler, davetliler tarafından büyük beğeni aldı. Peru mutfağına özgü baharatların , Türk mutfağının vazgeçilmezleri bulgur, irmik vs gibi ürünlerle sentezlenmesinden oluşan yemekler hem görsel hem de tad olarak gecede tam not aldı.