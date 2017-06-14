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Gazi Koşusu... BAYRAM'DA SERVET KAZANDIRACAK!

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Gazi Koşusu... BAYRAM'DA SERVET KAZANDIRACAK!
Türkiye Cumhuriyeti’nde 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen tek spor müsabakası sayılan Gazi Koşusu için geri sayım başladı.

Her yıl büyük bir heyecanla beklenen Gazi kupası, bu yıl Ramazan Bayramı’nın ilk günü (25 Haziran Pazar) Veliefendi Hipodromu’nda bayram coşkusuyla sahibini bulacak.

Bayramın ilk günü olması sebebiyle atlı karınca, bando, çocuk etkinlikleri, çocuk tiyatrosu, müzik dinletileri gibi renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Veliefendi Hipodromu’na 20 bin kişinin gelmesi bekleniyor.

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Ulu Önder Atatürk’ün adına düzenlenen ve Türkiye’de doğmuş 3 yaşlı safkanların hayatlarında bir kere koşabildiği Gazi Koşusu’nda 22 tay start alacak. 2400 metrelik çim pistte koşulacak Gazi Koşusu’nun bu yılki ikramiyesi 3.187.500 TL olarak belirlendi.

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