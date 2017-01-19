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GECE HAYATI PATRONLARI YÖNETİMLERİNİ SEÇTİ!..

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GECE HAYATI PATRONLARI YÖNETİMLERİNİ SEÇTİ!..
TURYİD 11. Olağan Genel Kurulunu 18 Ocak 2017 günü gerçekleştirdi. Kaya Demirer 4. Dönem başkanlığa seçildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Ayhan Çarıkçılar ve Gamze Cizreli getirildi.

Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği'nin 11. Olağan Genel Kurulu 18 Ocak 2017 tarihinde Point Hotel Barbaros’da gerçekleşti. TURYİD Üyesi olan, turizmin önde gelen yeme-içme-eğlence sektörünün yatırımcıları ve işletmecileri toplantıya katıldı.

TURYİD Başkanı Kaya Demirer'in açılış konuşması ile başlayan toplantıda görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve diğer Kurulların Üyeleri oy birliği ile ibra edildi. Daha sonrasında dernek organlarının seçimine geçildi.

11. Dönem TURYİD Yönetim Kurulu’nda; Kaya Demirer (Frankie İstanbul), Ayhan Çarıklar (Midpoint), Gamze Cizreli (Big Chefs), Aslı Pasinli (Banyan), Barış Tansever (Sunset), Ali Rıza Yıllmaz (Parkfora), Ebru Koralı (Hayal Kahvesi), Cem Mirap( Lucca) , Doğa Erzi (Coca-cola), Yücel Özalp( Topaz), Serkan Top (Waffle Stop), Yaprak Baltacı (Morini), Ahmet Özbek ( Ferah Feza) Dilek Terzioğlu ( Dilek Terzioğlu Events), Süreyya Üzmez (Trilye), Tayyar Zaimoğlu (Onbaşılar  Kebap) ve Lütfü Sapmaz (Portaxe) görev aldı.

   Kaya Demirer: “Ülkemizin geleceği adına ‘Hayatına Sahip Çık’  sivil toplum hareketini başlattık”

Seçimin ardından Kaya Demirer, teşekkür konuşmasına; “20 milyar dolara ulaşmış olan yiyecek içecek sektörünün %10’unu temsil eden, 185 markanın temsilcilerinden oluşan TURYİD üyelerinin bana ve yönetim kuruluma, göstermiş olduğu güvene teşekkür ediyorum” diyerek sözlerine başladı.

Sektörün 2016 yılının 2. yarısından itibaren ülkenin istikrarına yönelik saldırılar sonucu bozulan ekonomik dengeleri ve turizmde yaşanan olumsuzluklarla 2017’yi karşıladığını ve içinde bulunduğumuz yılın tüm gastronomi sektörü için meşakkatli bir yıl olacağını öngörerek davranılması gerektiğini hatırlattı.  

Demirer  “Yeni yılın ilk dakikalarında Reina’da yaşanan elim saldırı sonrası BMD, KMD ve TÜRES ile birlik olduk ve ülkemizin geleceği adına ‘Hayatına Sahip Çık’  sivil toplum hareketini başlattık.

Dünya dönüp zaman aktıkça, sokağımıza, esnafımıza, lokantamıza, sinema ve tiyatromuza, eğlencemize, seyahatlerimize, yani hayatımızı anlamlı kılan tüm değerlerimize sahip çıkacağız.

Karamsarlığın aksine, umutla daha fazla çalışarak iki yıllık faaliyet döneminde hayata geçirmek istediğimiz tüm projelerimizi gerçekleştirebilmeyi ve hayatımıza sahip çıkmayı şahsım ve yönetim kurulu adına canı gönülden diliyorum" dedi.

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