  • BIST 77.405
  • Altın 127,509
  • Dolar 3,5121
  • Euro 3,6656
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?
  • Elif Çelik… CADILAR BAYRAMINDA BİR TÜRK KIZI!..
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?
  • Elif Çelik… CADILAR BAYRAMINDA BİR TÜRK KIZI!..

"Geçmişten Geleceğe Nejat Uygur Fotoğraf Sergisi"... USTAYA SAYGI!..

»
"Geçmişten Geleceğe Nejat Uygur Fotoğraf Sergisi"... USTAYA SAYGI!..
"Ustaya saygı Nejat Uygur geçmişten geleceğe başarılı hikayesi fotoğraf sergis"inin açılış gününe Uygur ailesi ve Markopaşa müzikhali oyuncuları tam kadro olarak katıldı.

Kale  Outlet  Center’ın  düzenlediği   ustaya  saygı  Nejat  Uygur  geçmişten  geleceğe  başarılı  hikayesi  fotoğraf  sergisinin açılış  gününe Uygur  ailesi ve  Markopaşa müzikhali oyuncuları  tam kadro  olarak  katıldı.

26.000 m2’lik  alanın, tüm koridorları, mağaza  vitrinlerinin, Nejat Uygur’un   fotoğrafları  ile  renklenen  3.000  adet  fotoğraflar 1  ay  boyunca  Lösemili  çocukları yaşatma  ve bir  umut  derneğine  yararına sergilenecek  ve  bağışlanacak . 

Başta  Nejla Uygur  sergiyi  gezerken gözyaşlarını tutamadı ,tek tek  fotoğrafları  elleriyle  dokunarak bende bile  bu  fotoğraflar  yok diyerek  ağlayarak  Nejat  Uygur   sergisinden bol  bol  fotoğraflar  çekti .Nejla  Uygur Nejat’ın en  yakın akrabaları  halktı , halkını  seven  bir  sanatçıydı, alışveriş  merkezine gelen Nejat  Uygur hayranlarına  ve  Kale  Outlet  Center’a  bize bu gururu  yaşattığı  için  çok teşekkür ettiler.

Behzat  Uygur  fotoğraf  sergisini  gezerken tiyatroya  değer  veren yerleri  artık bulmakta zorlaşmaya  başladı ,tiyatromuza  ülkemize sahip çıkalım yorumunda bulundu .

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Tatavla Tiyatro"... "CADI KAZANI", ESKİŞEHİR'DE TİYATRO SEVERLERLE BULUŞACAK!..14 Aralık 2016 Çarşamba 13:15
  • Taner Turan... "HALKTAN BİRİ" İLE SAHNEDE!..13 Aralık 2016 Salı 18:45
  • Devlet Tiyatroları... MİLLİ YAS NEDENİYLE PERDELER KAPANDI!11 Aralık 2016 Pazar 13:45
  • Rıfat Ilgaz... USTA YAZARA 105. DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL ŞENLİK DOLU ETKİNLİK!..08 Aralık 2016 Perşembe 14:10
  • "365"... YAZAR OLMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERE KILAVUZ KİTAP!..08 Aralık 2016 Perşembe 13:15
  • "Geleceğin Mucitleri Yarışması"... GENÇ MUCİTLER, ÖDÜLLENDİRİLDİ!..06 Aralık 2016 Salı 14:23
  • "İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu?"... "TİYATROADAM" DA BOL YILDIZLI GALA!..06 Aralık 2016 Salı 12:30
  • ÜNLÜLER 5 ARALIK 'DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ'NÜ UNUTMADI!05 Aralık 2016 Pazartesi 19:35
  • ÜNLÜ İSİMLER ENGELLİLER İÇİN FUTBOL MAÇI YAPTI!..05 Aralık 2016 Pazartesi 10:29
  • ÜNLÜLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN EL ELE!03 Aralık 2016 Cumartesi 09:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti