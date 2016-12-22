"Geçmişten Geleceğe Nejat Uygur Fotoğraf Sergisi"... USTAYA SAYGI!..

"Ustaya saygı Nejat Uygur geçmişten geleceğe başarılı hikayesi fotoğraf sergis"inin açılış gününe Uygur ailesi ve Markopaşa müzikhali oyuncuları tam kadro olarak katıldı.

Kale Outlet Center’ın düzenlediği ustaya saygı Nejat Uygur geçmişten geleceğe başarılı hikayesi fotoğraf sergisinin açılış gününe Uygur ailesi ve Markopaşa müzikhali oyuncuları tam kadro olarak katıldı.

26.000 m2’lik alanın, tüm koridorları, mağaza vitrinlerinin, Nejat Uygur’un fotoğrafları ile renklenen 3.000 adet fotoğraflar 1 ay boyunca Lösemili çocukları yaşatma ve bir umut derneğine yararına sergilenecek ve bağışlanacak .

Başta Nejla Uygur sergiyi gezerken gözyaşlarını tutamadı ,tek tek fotoğrafları elleriyle dokunarak bende bile bu fotoğraflar yok diyerek ağlayarak Nejat Uygur sergisinden bol bol fotoğraflar çekti .Nejla Uygur Nejat’ın en yakın akrabaları halktı , halkını seven bir sanatçıydı, alışveriş merkezine gelen Nejat Uygur hayranlarına ve Kale Outlet Center’a bize bu gururu yaşattığı için çok teşekkür ettiler.

Behzat Uygur fotoğraf sergisini gezerken tiyatroya değer veren yerleri artık bulmakta zorlaşmaya başladı ,tiyatromuza ülkemize sahip çıkalım yorumunda bulundu .